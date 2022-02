Salteño, centrodelantero y goleador, festeja con arco y flecha, pero no es Cavani, es Francisco Sagardia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recuerden este nombre: Francisco Sagardia. Centrodelantero uruguayo que se inició en Nacional de Salto, en la ciudad donde nació. Allí jugó entre los cuatro y los 14 años. Tras una captación de Defensor Sporting en el departamento de las naranjas, vino a la capital a hacer varias pruebas con la violeta y quedó seleccionado. Entonces se mudó a Montevideo y ello le dio un empujón a su madurez, una de las herramientas que más influyó en su ida a Ecuador, porque ya había aprendido a estar alejado de su familia para ir en busca de su sueño.



Llegó a la casita de la violeta en la Avenida Coimbra para formar parte de la Sub 15. Jugó con el Tuerto hasta la Cuarta categoría y luego de 60 goles en formativas consiguió que un equipo importante del exterior se fijara en él.



Independiente del Valle se comunicó con su representante para que jugara su primera Copa Libertadores Sub 20 y la Serie B de Ecuador, y el juvenil no lo dudó. “Yo trabajé para que se me dé esta oportunidad y la quise aprovechar”, expresa el atacante, aunque añade: “Que este club se haya contactado conmigo me tomó un poco por sorpresa”.



Sagardia, de 19 años, tiene contrato hasta 2023 con Defensor —club que se ha destacado por formar grandes jugadores— llegó a Ecuador hace un mes a préstamo con opción de compra, muy bien recibido por sus compañeros, todos de nacionalidad ecuatoriana.

Sagardia en Defensor. Foto: @DefensorSp

“Estoy trabajando mucho, que sea lo que Dios quiera”, dice Francisco sobre la posibilidad de que lo compren. Quiere jugar en las mejores ligas del exterior, aunque el sueño de debutar en la Primera de Defensor continúa intacto. “Para mí, que llegué cuando era chico al club, sería muy lindo. Defensor para mí es todo, fue el club que me abrió las puertas cuando llegué de Salto y gracias a ellos nunca me faltó nada. Les debo mucho”, expresa el salteño, que llegó a entrenar en el primer equipo con Eduardo Acevedo y Leonel Rocco como técnicos.

Sigue los pasos de su máximo ídolo: Edinson Cavani

Edinson Cavani.

Edinson Cavani es su ejemplo a seguir. Francisco lo admira desde pequeño. Por eso festeja como el Matador. ”Más que nada lo hago porque él también es de Salto y miraba sus videos cuando era chico. Siempre me gustó su forma de jugar”, explica. Y aunque una vez se sacó una foto con su máximo ídolo en su ciudad natal, nunca le dijo nada. Tampoco lo haría ahora porque le da vergüenza y se pondría muy nervioso. “Le volvería a pedir una foto y me iría”, sostuvo.

Francisco Sagardia festeja uno de sus cinco goles en la Copa Libertadores Sub 20. Foto: @agencia_press_south

ADN ecuatoriano: juego al ras del piso y felicidad

Cuenta Francisco que las comidas y la cultura son similares, incluso algunos futbolistas toman mate, y los que no, ya fueron enseñados por el uruguayo. Pero que en el juego sí hay diferencia. “El club tiene un ADN que es salir siempre con el balón al ras del piso y eso me llamó la atención. Tienen muchas ideas propias. Me gusta mucho cómo trabajan. Acá hay más herramientas para buscar otras maneras de jugar, en pelotas cortas o en saques de banda”, sostiene Sagardia.



Aunque quizá la mayor antítesis son los vestuarios: salsa de la noche a la mañana y mucha felicidad por parte de los compañeros, actitud que en Uruguay se da más que nada luego de triunfos importantes. “No entiendo nada de su música, no conozco a ningún artista”, dice entre risas.



En su día a día en Ecuador hace videollamadas con su familia y compañeros (y amigos) de Defensor y Salto. “Es lindo que te demuestren que te quieren y te manden mensajes de aliento”, dice Kiko, que tiene “más afinidad” con su hermano, también futbolista de Salto Fútbol Club. “Siempre nos escribimos para contarnos lo que pasa acá en Ecuador y en Uruguay”, asegura.

Goleador de la Copa Libertadores Sub 20

Independiente del Valle llegó a la final sin perder un partido y ganó el pase a la definición gracias a dos goles del uruguayo ante Guaraní. El delantero, de gran juego aéreo y definición en el área (otra similitud con Cavani), sumó cuatro tantos en cinco partidos disputados.



Quien fuese su rival en la final le daba igual, pero jugar ante Peñarol significaba hacerlo contra conocidos, a quienes se enfrentaba con Defensor por compartir la categoría 2002. Finalmente el aurinegro se llevó el título, pero Fran Sagardia, de sangre charrúa, fue el goleador del torneo.

🇺🇾⚽ Uruguay nomá! Máximo goleador de la CONMEBOL #LibertadoresSub20 con 4⃣ goles, Kiko Sagardia cuenta cómo salió de su país para brillar en el @IDV_EC.



🏆 De préstamo de @DefensorSp, el uruguayo decide la Copa ante un rival especial: #Penarol.



🧐 ¿Quién se lleva el trofeo? pic.twitter.com/FN8udaC6Fu — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 20, 2022