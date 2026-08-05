Gustavo Bueno: su primer desafío como DT de Uruguay Sub 15 y por qué Forlán "va a ser plus para los pibes"

La selección uruguaya anunció el pasado viernes a Gustavo Bueno como nuevo entrenador de categoría Sub 15. Tres días después, quien desempeñaba desde hace cinco años en las formativas de Danubio comenzó a trabajar con las juveniles celestes y dio su testimonio sobre lo que significó para él tomar este cargo.

El DT de 63 años, que cuenta con una larga experiencia en el fútbol uruguayo y habiendo destacado por su extenso paso por Nacional, dialogó con AUFTV, dijo que llegar a la "selección es una alegría y un logro muy importante" para él y expresó su felicidad ante la alusión a sumarse a los Bueno de la Celeste que defendió su hijo y ahora su sobrino.

"Ya pasó Gonzalo, que también fue vicecampeón del mundo en Turquía. Santiago, campeón de América también con la Sub 20. La familia Bueno está ahí", expresó sobre el ex Nacional y el actual zaguero de Wolverhampton.

Gustavo también se refirió a la diferencia de entrenar a un club y a una selección, teniendo en cuenta el Sudamericano que se disputará el próximo mes. "Obviamente que en el club vos contás con tu plantel y es todo el año con esos jugadores. Acá estamos ahora en plena observación de los talentos para ir sumándolos a la selección. Esta es una tarea de mirar mucho, de evaluar permanentemente a los jugadores, en este caso para el Sudamericano en setiembre, para llegar de la mejor forma, tratar de encontrar el perfil de los jugadores que estamos buscando y que sea lo mejor para la selección", sostuvo Bueno.

Respecto a dirigir la categoría menor de juveniles, expresó que hay que "explicarles un poco cómo es el llegar a la selección, lo importante que es estar acá en un complejo de alto rendimiento, de primer nivel en el mundo, que lo valoren, que vayan tomando los valores de lo que es estar en una selección de tu país. Hay muchas cosas para inculcarles".

Antes de la incorporación de Bueno, los juveniles trabajaron con Martín Ferrari, Martín Valdés, Diego Pérez e Ignacio Bordad, sobre los que el DT destacó: "Así que es un apoyo importante para mí, porque me apoyo mucho en ellos en el conocimiento que ya tienen de los jugadores. Para los objetivos que tenemos para este año la preparación capaz no es la que siempre hubo en las selecciones juveniles en cuanto a tiempo, hace muy poco que están entrenando con ellos y las competencias están muy cercanas, pero hay que tratar de acelerar los procesos de preparación para llegar de la mejor forma".

El exentrenador de Danubio se pronunció acerca de cómo es tener a Diego Forlán en el Complejo Celeste, destacó: "Ni hablar de la figura de él, creo que a todos los pibes que vienen al complejo, ver a Forlán caminando con ellos, trabajando con ellos, aparte de la capacidad que tiene, les da ese plus que rodea lo que es Diego. Lo que fue como jugador y lo que va a ser como entrenador, que le da un plus a todo lo nuestro, que le da ese carisma de tener un jugador muy identificado con la selección".

Diego Forlán y Diego "Ruso" Pérez. Foto: Nicolás Pereyra.

La carrera de Gustavo Bueno como director técnico

La carrera de Bueno como director técnico en el fútbol uruguayo abarca varias décadas, destacándose principalmente por su extenso vínculo con en Nacional (tanto en divisiones formativas como interinatos en el primer equipo en 1996, 2010 y 2013) y pasos por diferentes clubes del ascenso y Primera División.

Sus primeros pasos registrados fueron en La Luz (1992/1993) para luego sumarse al tricolor. En 2014 llegó a Fénix por tres meses. De 2017 a 2019 dirigió Sud América y en julio de 2021 firmó con Oriental, club al que dejó para sumarse a la Franja como entrenador de las formativas.

Viene de quedar cuarto en la Copa Libertadores Sub 20 de 2025 con Danubio, en un a copa que inició con un grupo compartido con Flamengo, O’Higgins y Olimpia.

