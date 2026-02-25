Guaraní vs. Juventud de Las Piedras por Copa Libertadores: alineaciones probables, día, hora y dónde ver

Juventud de Las Piedras, debutante en la Copa Libertadores y dirigido por Sebastián Méndez, está a 90 minutos de seguir haciendo historia y clasificar a la tercera fase ante un Guaraní que llega respaldado por la experiencia de una veintena de participaciones en el torneo.

Tras el empate sin goles en el Parque Viera, este encuentro de vuelta por la segunda fase, que no admite margen de error, se jugará este jueves en el mítico estadio Defensores del Chaco en Asunción desde las 19:00 de Uruguay (transmite Espn y Disney+).

El Gallego, que dijo esperar un partido “muy táctico” como el de la ida, decidió que Sebastián Sosa —figura en Quito cuando eliminaron a Universidad Católica de Ecuador— viaje a Paraguay pese a su estado sanitario tras la molestia sufrida en Montevideo. Se lo esperará hasta último momento, de lo contrario atajará su suplente Nicolás Rossi.

El vencedor de esta serie se enfrentará en la tercera fase con Independiente Medellín de Colombia, que selló su pase a la nueva etapa tras empatar por 0-0 con Liverpool.

Alineaciones probables

Leonel Roldán de Juventud ante la marca de dos jugadores de Guaraní en el partido entre ambos por Copa Libertadores. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Juventud (probable): Sebastián Sosa o Nicolás Rossi, Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Pablo Lago, Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Renzo Sánchez; Bruno Larregui, Fernando Mimbacas.

DT. Sebastián Méndez.

Guaraní (probable): Gaspar Servio; Daniel Pérez, Sebastian Zaracho, Imanol Segovia, Alexandro Maidana; Luis Martínez, Jesús Llano, Patricio Tanda, Diego Fernández; Derlis Rodríguez, Richard Torales.

DT. Víctor Bernay.