El goleador de Torque, Seba Guerrero, narró cómo llegó al equipo y palpitó la previa ante Wanderers

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 2004 empezó a jugar en Malvín Alto como arquero. Luego realizó todo el proceso de AUFI en Danubio y lo dejó un tiempo antes de meterse en la Liga Universitaria en Náutico, pero en 2016 lo llamaron para ir a Montevideo City Torque y Sebastián Guerrero no lo dudó.



“Un día, en un partido, le dije al DT que quería jugar en cancha, que ya no quería ser arquero, y ahí fue cuando hice el cambio”, cuenta el delantero de 21 años de Torque.



Empezó en la Liga porque se quería dedicar más al estudio, pero cuando lo llamaron los ciudadanos dijo que sí. “Hacía tiempo que tenía ganas de volver a jugar en un cuadro”, expresa Guerrero, que hizo el cambio “medio de la nada” porque le vino a la cabeza jugar en cancha y el equipo decidió ponerlo de delantero. Además, es ahí donde se encuentra cómodo y juega hoy en día en Torque, como delantero centro.



Sebastián debutó el 31 de enero de este año de la mano del extécnico ciudadano, Marini. “Con Pablo aprendí mucho, fue el técnico que me hizo debutar. Me enseñó movimientos tácticos, posicionamiento en la cancha, y afuera también. La verdad que Pablo es uno de los DT que me va a quedar marcado para siempre”, sostiene.



Ahora tiene otro maestro, que es Román Cuello. Y Sebastián expresa: “El juego no cambió mucho, seguimos buscando la tenencia de balón y la profundidad, pero él me dio la oportunidad de ser titular y creo que la aproveché al máximo y por eso también tengo buena relación con Román”.

El rendimiento de Torque en el Clausura

Torque viene de vencer a Boston River, pero durante ese partido pasó de ganar por cuatro goles de diferencia a estar a uno solo de que le empataran. “Fue medio loco, íbamos ganando y de un momento a otro se nos pusieron 4-3. Yo creo que teníamos el partido controlando y de repente sufrimos, pero fuimos justos ganadores porque dominamos todo el partido y eso se vio en al cancha”. La mitad de los tantos del duelo fueron de la autoría del delantero. “Hacer los goles fue una emoción tremenda, para el delantero hacer goles está de más y te da mucha más confianza”, indicó Guerrero, quien acumula 10 goles con la camiseta celeste.



La principal debilidad de Torque está en no lograr mantener los resultados, como le pasó cuando ganaba ante Plaza y estos se lo empataron, por lo cual, para los siguientes partidos, Guerrero indica que deben “mantener el cero en el arco y tratar de saber terminar los partidos, de estar un poco más concentrados”. “Esta semana vamos a mirar los errores ante Boston y trabajarlos para no volver a cometerlos en el próximo duelo ante Wanderers”, explica.



Y es que a Torque se le viene un partido muy importante, ante un rival directo, y donde no puede darse el lujo de desperdiciar ningún punto para mantenerse en la pelea, que ahora tiene como líder a Peñarol con 10 unidades, dos arriba del ciudadano.

Estudios y aportes

Sebastián le da importancia al estudio, al día de hoy está haciendo la carrera de Educación Física y le gustaría trabajar como preparador físico. “Por ahora la llevo bien, aplico algunas cosas en el fútbol, la mayoría tiene que ver con la concentración, el prestar atención a la explicación de los ejercicios de la práctica como lo hago en la facultad. En eso es lo mismo”, plantea.

Para el delantero celeste, la principal diferencia de Torque con otros equipos es la “infraestructura, porque atrás está el Grupo City. Estaría bueno que todos los equipos lo tuvieran, es un buen manejo, y se ve reflejado afuera y adentro de la cancha. Eso te motiva para estar donde estás”.

El aporte de Guerrero al equipo de Cuello no va solo por su faceta de goleador, sino que aporta en la marca y en el trabajo en grupo. “Me gusta ayudar al equipo y poder mantener el arco en cero, que es algo importante, no solo hacer goles”, concluye el goleador.