Gastón Martirena al Santos de Neymar: el lateral uruguayo que quiso Nacional seguirá su carrera en Brasil
El futbolista de 26 años deja Racing de Avellaneda tras tres años y da un salto al fútbol brasileño donde también será compañero del extricolor Christian Oliva.
Gastón Martirena se despidió de Racing Club de Avellaneda, equipo con el que fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 al vencer a Cruzeiro y de la Recopa de 2025 ante Botafogo, para continuar su carrera en el Santos de Brasil. Según pudo saber Ovación, el lateral derecho emprende una nueva aventura en el fútbol brasileño a través de un préstamo por un año con opción de compra.
La llegada del exjugador de Liverpool a la institución paulista le añade un condimento especial a su paso por el fútbol norteño. En el Peixe, Martirena compartirá plantel y objetivos con figuras de gran renombre internacional, reencontrándose con Neymar, además de coincidir con su compatriota y ex Nacional Christian Oliva.
La apuesta del Santos por el lateral uruguayo busca aportarle dinámica y profundidad por la banda derecha a un equipo que se rearma con ambición para pelear en lo más alto del continente.
Para Martirena, de 26 años, que veía con buenos ojos salir del equipo e incluso jugar en Nacional para cambiar de aire, representa una vidriera inmejorable y el gran desafío de consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo.
El jugador viaja a Brasil para sumarse al equipo que dirige el brasileño Cuca (Alexi Stival) y que esta tarde visita a Vaco Da Gama por el Brasileirao.
Además de las ofertas del tricolor, que incluían un préstamo de 18 meses, y que Racing rechazó, la Academia negó su salida al equipo ruso CSKA de Moscú, que ofreció USD 3.000.000.
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