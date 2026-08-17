Fútbol femenino: Montevideo City Torque dio el batacazo al vencer a Nacional y es líder del Torneo Clausura

En un fútbol femenino donde Nacional y Peñarol son claros dominadores, el triunfo ante cualquiera de ambas instituciones es novedad y el que consiguió hacerlo en las últimas horas fue Montevideo City Torque que se impuso 1-0 ante Nacional jugando como local y se mantiene en lo más alto del Torneo Clausura con puntaje perfecto.

La Montevideo City Academy recibió el partido que cerró la cuarta fecha del segundo certamen corto del año y el Ciudadano recibió precisamente al campeón del Torneo Apertura y lo superó por 1-0 gracias a un golazo de Giuliana Cardozo cuando iban 26 minutos. La atacante aprovechó un tiro libre que coló en el ángulo superior derecho de Josefina Villanueva para poner el único tanto del partido.

La victoria fue la primera de Montevideo City Torque ante Nacional luego de un historial que marcaba ocho partidos con misma cantidad de victorias para el Bolso que sufrió su segunda derrota en el certamen tras caer en el clásico de la segunda fecha por 2-1 ante Peñarol.

Precisamente los dos equipos que le ganaron al tricolor son los que hoy lideran la tabla de posiciones porque tanto las Ciudadanas como las Carboneras suman 12 puntos en la misma cantidad de unidades disputadas ya que ganaron los cuatro juegos que jugaron. Las dirigidas por Manuel Airala tienen en este momento a su favor que cuentan con un saldo favorable de +19 ante el +6 de Peñarol.

Si todo se mantiene de la misma manera una fecha más, el gran partido entre ambos clubes será en la sexta fecha donde Peñarol será local ante Montevideo City Torque. Nacional se ubica en la cuarta posición ya que también tiene a Liverpool por delante que se encuentra en el tercer puesto.

Por su parte, Peñarol se mantiene con puntaje perfecto porque el último fin de semana logró la victoria por 3-0 ante Danubio en el complejo del franjeado. Micaela Domínguez, Torrie Grant Clavijo y Tatiana Magallanes pusieron los tantos del triunfo de las dirigidas por Cecilia Santo.

🍰 Una buena jugada colectiva y Tatiana Magallanes puso el 3-0 pic.twitter.com/BWjMiu9qif — PEÑAROL | Femenino (@FemeninoCAP) August 17, 2026

Los resultados de la cuarta fecha:

- San Jacinto Keguay 1-3 Canadian

- Wanderers 1-3 Liverpool

- Danubio 0-3 Peñarol

- Juventud 0-7 Defensor Sporting

- MC Torque 1-0 Nacional

Así está la tabla de posiciones:

El Campeonato Uruguayo comenzó con una Fase 1 que cuenta con un Torneo Apertura —que ya ganó Nacional— y luego un Torneo Clausura —en disputa—. Allí jugarán todos contra todos en certámenes a una rueda y cada uno tendrá un campeón. Los vencedores del mismo se enfrentarán entre sí —salvo que sea el mismo— y de allí saldrá el campeón de la Fase 1.

Con los puntos obtenidos en ambos torneos se definirá la Tabla Anual que será clave para la Fase 2. Es que esta segunda parte dividirá los 10 equipos en dos grupos —al igual que ocurría en la temporada 2025— los cinco mejores (1° a 5°) de la Tabla Anual jugarán por la Serie de Campeonato y los cinco peores (6° a 10°) la Serie de Honor en otro certamen, aunque esta vez a una rueda.

Los dos últimos de la Serie de Honor descenderán directamente a la Segunda División. El mejor de la Serie de Campeonato se asegurará un lugar en la final de la Fase 3, mientras que su rival saldrá de los cruces de playoffs entre 2° vs. 4° y 3° vs. 5°. De esa final saldrá el campeón de la Fase 3.

Luego de todo ese recorrido llegará la gran final del Campeonato Uruguayo 2026 donde se medirán el campeón de la Fase 1 frente al campeón de la Fase 3.