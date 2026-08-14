MC Torque da que hablar: tras Nacional y Peñarol es el equipo uruguayo con más puntos en Conmebol en la década

En 10 años, Montevideo City Torque las vivió todas. Logró un ascenso histórico a Primera División, definió el Torneo Intermedio en su primera experiencia en la A, le tocó bajar, volver a subir y hasta jugar la final de la Copa AUF Uruguay. Y aunque hasta el momento se le niega un título en la máxima categoría, el equipo Ciudadano lleva consigo una escarapela muy importante y es la internacional.

Más allá de tratarse de un equipo que en solo tres de las últimas 10 temporadas accedió a torneos de Conmebol, sus participaciones han sido tan buenas que eso le ha permitido convertirse en la institución del fútbol uruguayo con más puntos obtenidos, solamente por debajo de los grandes teniendo en cuenta la última década.

Precisamente el triunfo ante Tigre en las últimas horas en el marco del partido de ida de los octavos de final de Copa Sudamericana fue el que le permitió alcanzar las 36 unidades, superando por apenas una a Boston River que cerraba el podio.

Y es que un breve repaso de sus actuaciones internacionales muestran muy buenos números porque en 2021 consiguió la primera al meterse en Copa Sudamericana donde eliminó en primera instancia a Fénix y luego integró un duro grupo junto a Independiente, Guabirá y Bahía logrando victorias en Bolivia y Brasil, terminando invicto como local y solamente perdiendo ante el Rojo en Avellaneda, pero en épocas donde solo avanzaba el primero a octavos de final se quedó con las manos vacías.

ARISSON MARINHO

Luego de una Copa Libertadores en 2022 donde fueron los penales los que no lo dejaron avanzar porque igualó 1-1 en el global con Barcelona de Guayaquil en la fase previa, debió esperar hasta 2026 para su revancha y la está aprovechando.

Una sola derrota -ante Deportivo Riestra en Argentina- es lo que cosecharon los de Marcelo Méndez que también ganaron en Chile ante Palestino, empataron con Gremio en Brasil y vencieron a Tigre en Argentina, además de ganar los tres partidos como local en su grupo, lo que deberá repetir la próxima semana cuando se vuelva a enfrentar al Matador con la ventaja del 1-0 lograda de visita pensando en clasificar a los cuartos de final.

Los números indican que MC Torque lleva 18 partidos en el marco de torneos internacionales -aunque algunos fueron ante equipos uruguayos- en los que perdió solamente dos, sumando 10 victorias y seis empates.

Salomón Rodríguez festeja su gol para Montevideo City Torque frente a Palestino por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Los 34 puntos obtenidos en Copa Sudamericana son la base principal de los 36 que acumula una institución que solo consiguió dos -los dos empates ante Barcelona- cuando le tocó jugar en Copa Libertadores. Además lo dejan como el equipo uruguayo -sacando a Nacional (139 puntos) y Peñarol (115)- que más puntos sumó en el segundo certamen más importante de Conmebol, incluso en este rubro sí por delante de Nacional y Peñarol, aunque los grandes lo superan ampliamente en el aspecto global por lo hecho por ambos en Copa Libertadores.

En una tabla que ahora tiene a Montevideo City Torque cerrando el podio con 36 puntos y que tiene a Boston River con 35, el que aparece un escalón por debajo es Wanderers que suma siete unidades de Copa Libertadores y 23 de Copa Sudamericana. Una de las sorpresas de esta lista es River Plate que sin unidades en el máximo certamen continental acumuló 28 de Sudamericana con actuaciones competitivas en 2019, 2020 y 2022.

Más allá de aparecer lejos en los primeros puestos, Defensor Sporting es el equipo -por fuera de los grandes- que más unidades sumó en Copa Libertadores llegando a 14 puntos. Por otra parte, en la zona baja aparecen Rentistas, Deportivo Maldonado y Progreso que contaron con una sola participación internacional en estos 10 años, pero no consiguieron rescatar más de tres unidades.