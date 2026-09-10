Fútbol femenino: el amistoso Sub 20 entre Uruguay y Chile terminó a los golpes tras un gol en el último minuto

Uruguay se prepara para disputar los Juegos Odesur en distintas disciplinas y fútbol femenino es una de ellas. Las dirigidas por Marcel Rauss viajan a Argentina con una selección Sub 20 que tiene la nómina confirmada y que realizó una serie de partidos amistosos como preparación para la competencia oficial.

Los juegos de exhibición fueron ante Chile y en suelo trasandino y ambos terminaron con derrota. El primero, disputado el martes, fue 0-3, mientras que este jueves se disputó el segundo y Uruguay estuvo en partido de otra manera porque más allá de empezar abajo en el marcador, la Celeste lo empató Oriana Tola cuando iban 88 minutos, aunque terminó siendo derrota por 2-1.

Es que cuando se jugaba el quinto minuto de descuento llegó el tanto de la victoria de las trasandinas. En medio del festejo hubo un cruce entre futbolistas de ambos equipos y eso derivó en discusión, empujones y golpes que se registraron mientras distintas jugadoras y los árbitros buscaban separar.

Lo ocurrido terminó con dos expulsadas: una por lado. En la Celeste vio la tarjeta roja Antonella Cordero, mientras que por el lado de Chile quien vio la roja fue Geraldine Mardones.

No hubo tiempo para más luego del gol y de lo ocurrido y por eso el partido terminó con la victoria de Chile, un rival al que Uruguay volverá a enfrentar en los próximos días, aunque en este caso directamente por los puntos en la primera fecha de los Juegos Odesur.

El calendario de la Celeste marca que iniciará su camino ante Chile el próximo miércoles 16 a las 15:00, mientras que luego enfrentará a Paraguay el viernes 18 a las 15:00 y por último chocará con Venezuela el domingo 20 a las 10:00.

El plantel de la Sub 20 femenina en los Odesur:

El directo técnico Marcel Rauss eligió a as arqueras Manuela Techera y Romina Olmedo y completó la lista de convocadas con Agustina Gómez, Allegra Rodríguez, Alma Toledo, Antonella Cordero, Camila Rijo, Isabela Pérez, Ilana Guedes, Julieta Casanova, Julieta Mozejko, Lara Elhordoy, Maisha Vázquez, Martina Fuentes, Oriana Tola, Victoria Sosa, Rocío Frachia y Sofía Olivera.