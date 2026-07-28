Francia presentó a Zidane como DT: "Lo que haga como seleccionador se parecerá a lo que hice en el Real Madrid"

La leyenda del fútbol francés Zinédine Zidane fue nombrado este martes seleccionador de Francia para suceder a Didier Deschamps, anunció la Federación Francesa de Fútbol (FFF). El campeón del mundo en 1998 con los Bleus ingresará en el lugar de su excompañero de selección Deschamps, que ocupaba el cargo desde 2012 y cuyo mandato llegó a su fin al término del Mundial 2026, en el que Francia quedó cuarta.

La présentation du nouveau sélectionneur de l'Equipe de France en direct. https://t.co/sB88zHliKt — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

"Zinédine Zidane será el seleccionador de Francia para los próximos cuatro años", declaró Philippe Diallo, presidente de la FFF, este martes desde la sede de la Federación, sentado al lado de Zidane.

Tras la designación, Zidane aseguró que su trabajo al frente de los bleus estará inspirado en su paso por el Real Madrid y por el fútbol español.

"Lo que haga aquí se parecerá a lo que he hecho todos estos años en el Madrid. La selección era el paso siguiente (...) En cuanto a mi estilo ya se podrá ver. Yo era un 10 en el campo, lo que me motiva es marcar goles, aunque sé que hace falta un equilibrio. Además, he vivido 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica", dijo el técnico durante la rueda de prensa de su presentación.

Zinedine Zidane y Kylian Mbappe en un partido del Real Madrid en julio de 2024. Foto: AFP.

"En el terreno de juego era un líder y ahora quiero serlo en el banco por mi experiencia, por lo que he logrado, por lo que creo ser como entrenador", afirmó.

Zidane, de 54 años, confesó estar viviendo el momento más importante de su carrera como entrenador, aseguró que ser seleccionador era su único objetivo, por lo que rechazó ofertas de clubes, y que sentarse en el banquillo de los bleus es "algo que siempre" quiso.

"En la selección he superado todas las categorías y he ganado un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. He pasado cinco años esperando este momento, estoy emocionado", añadió.

Zizou rindió homenaje a su antecesor, Didier Deschamps, pero marcó distancias con su juego: "Vamos a hacer algo diferente. No lo veo como una ruptura, lo veo como una continuidad para que la selección siga ganando".

El nuevo seleccionador, que siguió el pasado Mundial in situ, reconoció que la derrota contra España en las semifinales del Mundial fue "difícil", pero añadió que no va a influir en sus planes.

"Soy consciente de que en este puesto no solo tendré que ganar a España. Hay que ganar a todos. España es un equipo aguerrido, conozco bien como evoluciona el fútbol español. Pero no hay duelos previstos por ahora con España. Mi prioridad son los partidos de septiembre", dijo.

Con información de EFE y AFP.

