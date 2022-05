Fiscal Romano dio "me gusta" a insultos a Ruglio y adujo "error"; el presidente de Peñarol quiere "hablar personalmente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano, que en el último tiempo estuvo a cargo en investigaciones de hechos de violencia en el fútbol, dio "me gusta" en la red social Twitter a usuarios que insultaban al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

Romano citó a Ruglio a fines del año pasado tras la viralización de videos de los festejos de Peñarol campeón donde se lo veía al presidente y otros jugadores cantando contra Nacional y la semana pasada luego de que un grupo de hinchas aurinegros fuera hasta Los Aromos a mostrar su disconformidad con el plantel con cánticos y pintadas.

Entre algunos de los mensajes que Romano dio "me gusta" aparece el siguiente: "Ruglio hijo de mil pu... A todo el cuadro vendiste chupapi... No pudimos mantener ni a uno, es increíble estos dirigentes de mier... No se te puede ir Canobbio, tu mejor jugador y no traer absolutamente a nadie la pu... que te parió".



El semanario Búsqueda alertó esta situación y se comunicó con Romano, quien aseguró que fue un "error absolutamente involuntario" y luego eliminó sus interacciones de la red social.

"Nunca jamás le voy a dar 'me gusta' a un tuit agresivo o descalificativo. Sería absolutamente contradictorio con todo lo que estoy haciendo, que es trabajar contra la violencia en el deporte", indicó.



Romano, hincha y socio de Peñarol, aseguró también que se enteró de esos "me gusta" gracias a que lo alertó Jorge Barrera, abogado y expresidente de Peñarol.



Ruglio, por su parte, manifestó en "100% Deporte" (Sport 890) que quiere "hablar personalmente" con el fiscal por esta situación. "Me mandó un mensaje, pero esto lo quiero hablar en persona. Creo que es la mejor forma. Además quiero hacerle entender que no hay nada raro en este club, porque evidentemente no me cree", dijo.



"Por tuits más insignificantes han citado gente conocida a Fiscalía. En este caso no solo que no citó a la persona que escribió esa barbaridad si no que además le dio me gusta", añadió.



"Me tiene muy extrañado esto , hasta llegué a pensar que está todo armado. Me hacen desfilar por Fiscalía, hasta ni familia cree que les estoy ocultando algo", finalizó el mandatario aurinegro.