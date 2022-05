"Hay tres o cuatro personas identificadas" por pintadas en Los Aromos, dijo fiscal Romano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Flagrancia de 9° Turno, Fernando Romano, anunció que "hay tres o cuatro personas identificadas" del grupo de hinchas de Peñarol que el sábado en la previa con Wanderers se hizo presente en Los Aromos para demostrar su disconformidad a través de cánticos, pintadas y banderas insultantes.

Ayer Romano citó a Ignacio Ruglio (presidente de Peñarol), Jorge Villar (intendente de Los Aromos), Kevin Dawson y Ramón Arias (futbolistas) en condición de testigos por lo ocurrido.

En diálogo con "100 Deporte" (Sport 890), Romano indicó que "los dos jugadores y el presidente declararon que no identificaron a ninguno de los barras". "No tengo pruebas que fue un tema organizado, pero tampoco tengo dudas", manifestó.



"En los Aromos no hay cámaras de vigilancia. Ahora estamos viendo con las cámaras del Ministerio del Interior a ver si podemos identificar a algunas personas", agregó.



El fiscal remarcó que Peñarol no quiso hacer la denuncia formal del hecho. "A mí juicio es un tema que no debió dejarse pasar, estamos naturalizando el apriete", dijo.



"Nosotros vamos a seguir combatiendo la violencia, para mí es un camino que no tiene vuelta. Cuando ocurran hechos de características violentas, por lo menos debe ser investigado", añadió.



"No puedo avanzar más que citar a algunas personas identificadas e incluirlas en la lista negra. Al Peñarol no hacer la denuncia no se puede avanzar en la investigación", finalizó.