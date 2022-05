Conmebol notificó a Peñarol de tres infracciones y será multado con US$ 18.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unidad Disciplinaria de la Conmbeol notificó a Peñarol de tres infracciones cometidas en el debut del equipo ante Colón de Santa Fe en la Copa Libertadores, el pasado 5 de abril como visitante. El club será multado por un total de US$ 18.000.

La multa se cobrará automáticamente de los ingresos que reciba Peñarol por los derechos de televisión.

En resumen, Peñarol fue multado con US$ 10.000 por "lanzamiento de objetos", con US$ 5.000 por "encender bengalas" y con US$ 3.000 por ingresar banderas que "superen la medida de 2.0 metros de largo por 1.50 metros de ancho".



Conmebol advirtió también que "que en caso de reiterarse cualquier

infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente" Peñarol podrá sufrir nuevas consecuencias.