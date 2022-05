Grupo de hinchas de Peñarol fue a Los Aromos: pintadas, cánticos y charla con los referentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de hinchas de Peñarol se hizo presente este sábado en la puerta de Los Aromos para mostrar su malestar por el rendimiento del equipo, sobre todo, en la Copa Libertadores. El hecho se dio durante la previa al partido con Wanderers, de este domingo (19:00) por la fecha 11 del Torneo Apertura.

La situación llevó a que se realizaran pintadas, se colocaran pancartas que fueron acompañadas por cánticos y hasta se mantuviera una charla entre los fanáticos que asistieron al complejo deportivo aurinegro y referentes del plantel como Kevin Dawson y Ramón Arias.

"Mucho $ueldo, poco huevo. Esto es Peñarol, manga de perros", fue una de las pintadas que quedaron registradas en la puerta de Los Aromos. "La con... de su madre, no le ganamos a nadie. Mucho Instagram, poco huevo", fue otras de las frases que dejaron grabadas en el ingreso al centro de entrenamiento.

Presencia de hinchas de Peñarol en Los Aromos. Foto: Captura.

"Jugadores, jugadores, no se lo decimos más. Si no ganan el domingo, que quilombo se va a armar", fue uno de los cánticos que se escuchó en los videos que circulan en redes sociales.

"Hinchada 3/3. Jugadores 0/3. Están en deuda", se leía en una de las pancartas. "Fue una queja hablado de los partidos de Copa Libertadores y en los que la gente acompañó", expresó Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en diálogo con Ovación.

"No pude ir, pero por lo que me dijeron fueron gritos, pintadas, banderas, pero no entraron a Los Aromos, ni le hicieron nada a nadie", remarcó el titular mirasol.

Consultado sobre la posibilidad de que el club hiciera una denuncia ante lo ocurrido, Ruglio remarcó: "No lo he evaluado, pero no creo porque no pasó nada. Por lo que me dicen no pasó nada".