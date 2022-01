Fernando Curutchet: las formativas de Nacional, el debut de los juveniles y la nueva residencia en el GPC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo te has sentido en estos 10 meses de trabajo en Nacional?



-Muy bien. Estoy muy contento en el club, la gente es muy bien, hay buenos profesionales y buenas personas, lo cual permite tener un grado de placer a la hora de trabajar. Se han hecho cosas muy bien, hay mucho trabajo por hacer, apuntamos a seguir desarrollando ciertas áreas de los jugadores para que estén cada vez mejor, hay un gran trabajo encaminado. Nacional siempre trabajó muy bien en formativas.

-¿Cómo es tu vínculo con Pablo Repetto? ¿Ya lo conocías?



-Lo conocía del ambiente del fútbol. En alguna ocasión nos cruzamos en Defensor Sporting cuando él estuvo unos años atrás. El vínculo que estoy teniendo ahora es de pasarle información de ciertos juveniles que me pide, conversamos con él, con Sebastián Taramasco, algunos empezaron a hacer la pretemporada con el primer equipo. Por razones obvias, la información más importante que tenía era la de jugadores de Primera, y de juveniles tenía poca información, por eso el acercamiento fue más intenso en este momento y desde que llegó a la institución. A medida que va conociendo jugadores, la información no es tan necesaria de mi parte porque los va mirando en la cancha.



-¿Cómo es un día de trabajo tuyo ahora?



-Voy temprano a Los Céspedes, donde empiezan los trabajos algunas categorías en base a la planificación y que compartimos entre los cuerpos técnicos y la coordinación. Estamos para apoyar y seguir intercambiando opiniones en el trabajo que se viene realizando. Al término de cada jornada conversamos con los técnicos si es necesario, y si no lo es, pasamos a planificar el siguiente día de entrenamientos. También atendemos todas las cosas que son necesarias para el desarrollo integral de los chicos. Este año empezaron las prácticas el 12 de enero.

-¿Qué análisis hacés de lo que fue el rendimiento de los juveniles que jugaron el miércoles contra Barracas?



-Estuvo acorde a lo que es un debut de muchos de ellos, acorde a esos nervios iniciales de toda cosa nueva y desafiante, pero tienen mucho para dar, y en la medida que vayan tomando confianza y sintiéndose cómodo, van a mostrar cada vez más, porque capacidad tienen. Han tenido muy buenos rendimientos en inferiores, por algo se los eligió a ellos para llegar ahora al primer equipo.



-¿Cuántos juveniles del interior viven actualmente en la residencia?



-Alrededor de 30. Ahora se está terminando una residencia nueva, que estará lista dentro de un mes, que va a estar dentro del Gran Parque Central; antes se alquilaba la casona al lado de la sede y ahora esa casa ya fue entregada. Hay algunos juveniles del interior que se quedan en casas de familiares, pero eso pasa siempre en alguna situación, así no se rompe tanto el vínculo familiar.



-¿Qué podés contar de Santiago Marcel, que fue titular contra Barracas Central?



-Es un volante mixto, puede jugar de doble cinco, de cinco solo, de interior derecho. Pisa las dos áreas, tiene buen pase largo y en corto, muy inteligente para jugar. Él vino de Defensor, fue un jugador muy importante en la Tercera campeona de Martín Ligüera y también en la Tercera de Tabaré Alonso. Fue un líder importante, jugador con mucha personalidad, que hizo que Martín (Ligüera) en su momento lo subiera. Adrián Vila yo no lo tuve, pero es un jugador 2002, el año pasado podría haber jugado en Cuarta, cuando se fue a préstamo a Rampla Juniors.

-Tenés el privilegio de haber trabado en tres de las canteras de juveniles más importantes de Uruguay, como la de Nacional, Defensor y Peñarol; ¿hay diferencias entre ellas o las bases y los objetivos a los que se apuntan son similares?



-Sí, las tres instituciones trabajan por la formación del jugador. Defensor tiene una historia de más de 30 años de trabajar en formativas, fue de los pioneros junto a Danubio, Nacional se sumó enseguida y tiene una gran historia, y Peñarol lo hizo más tarde, pero todos apuntan a mejorar al jugador que llega a sus clubes para potenciarlo y ser partícipe del primer equipo. Los objetivos son similares.



-¿Cuánto tiempo de contrato tenés en Nacional?



-Tengo un contrato por dos años y medio de los cuales ya pasó más de medio año. Me queda el 2022 y 2023, después se verá si hay interés del club de renovar.



-¿Está dentro de tus intenciones a futuro el hecho de volver a dirigir a un equipo de Primera División?



-Hoy estoy enfocado en lo que soy, que es coordinador de formativas de Nacional. Estoy muy bien, muy a gusto con el cargo y en el club. El futuro es incierto, no sé lo que puede llegar a pasar.