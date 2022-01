Nacional: arco y brazalete para Sergio Rochet  en el clásico del sábado ante Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La tarjeta roja que Daniel Fedorczuk le mostró a Sergio Rochet el miércoles al término del partido entre Nacional y Barracas disparó la molestia de los hinchas tricolores y también la duda: ¿podrá estar en el clásico del sábado a la hora 19.00 en el Estadio Centenario? La respuesta a esta hora es que sí jugará.

La lógica era que no pudiera hacerlo, porque normalmente todo futbolista que es expulsado debe cumplir una pena automática, pero por ser torneos de verano los reglamentos no son claros. Por lo tanto, todo depende de la interpretación que se dé y en este sentido "Nacional no motivos de por qué no pueda utilizarlo, así que lo va a poner", según expresaron fuentes tricolores consultadas por Ovación.

Uno de los argumentos de la institución para utilizar a Rochet es que el partido ante Barracas, si bien está enmarcado en la llamada Serie Río de la Plata, fue un encuentro aislado y no formó parte de un torneo, ya que de lo contrario deberían haber jugado una final Nacional y Peñarol, ganadores de los partidos del lunes. Tampoco es un cuadrangular de todos contra todos.

¿Y qué dice Peñarol? Los aurinegros entienden que no sería correcto que Nacional lo alineara, pero que tampoco están dispuestos a meterse en una discusión por un partido amistoso y prefieren enfocarse en sus propios temas. Por lo tanto, la idea es sí alzar la voz antes del encuentro para decir que no están de acuerdo con que el arquero tricolor fuera alineado, pero no hacer ningún reclamo pase lo que pase en el partido.

En definitiva, Sergio Rochet será este sábado el arquero de Nacional y no solo eso, sino que llevará el brazalete de capitán como ya lo hizo en el encuentro ante Ñublense, en el cual fue además el héroe al atajar dos penales en la definición luego del empate 2-2 en los 90 minutos.

Consultado un dirigente tricolor sobre si el brazalete quedará definitivamente en el brazo del arquero de 28 años, éste indicó que esa es una decisión que pasa por el área deportiva que incluye al gerente deportivo Sebastián Taramasco y al técnico Pablo Repetto, pero que todo apunta a que sí porque es el futbolista en este momento con mejor nivel en el equipo y también de los más experimentados, además de ser un buen líder en el vestuario y fuera de él.