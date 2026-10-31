Federico Valverde quedó afuera de la convocatoria del Real Madrid a dos semanas del Uruguay vs. Argentina

La ausencia de Federico Valverde es la gran novedad de la convocatoria del Real Madrid para el partido frente a Racing de Santander por la undécima jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro está fijado para este domingo 1 de noviembre a las 12:15 horas en el estadio El Sardinero.

A dos semanas del primer partido de Uruguay en el marco de la fecha FIFA de noviembre, que será el viernes 13 ante Argentina en La Bombonera, uno de los capitanes de la selección uruguaya quedó al margen.

El pasado 25 de octubre Real Madrid le ganó 2-1 a Barcelona en el clásico y Valverde, que fue titular como lateral derecho, salió sentido apenas superada la hora de partido. El uruguayo aquejó una fatiga en la zona de los isquiotibiales de su pierna derecha y aunque los estudios que le practicaron descartaron una rotura fibrilar, aún no recupera el ideal de forma física.

“Lo estoy intentando”, declaró Valverde este viernes al ser abordado por la prensa española una vez que dejaba el entrenamiento del Real Madrid, y confesó que no está al cien por ciento para visitar a Racing.

Federico Valverde durante el partido entre Real Madrid y RB Leipzig por Champions League. Foto: EFE

“No sé si puedo decirlo, mejor que lo digan los médicos”, respondió el uruguayo acerca de su diagnóstico y se limitó a decir que “el equipo está muy bien”.

Por último, mientras se tomaba algunas fotos y firmaba autógrafos, se refirió a su entrenador, José Mourinho. “Muy bien, increíble la verdad, disfrutando”, expresó Valverde.

Valverde, que se retiró con molestias del partido en el Camp Nou en la parte posterior de su pierna derecha, se entrenó en solitario en las cuatro sesiones de la semana completadas por el equipo en Valdebebas, y finalmente no ha llegado a tiempo para el encuentro de El Sardinero.

Mourinho adelantó en rueda de prensa su ausencia: "Mañana Fede no inicia el partido, será uno de los otros [Dumfries o Trent] quien vaya a jugar".

Las otras bajas en la convocatoria del Real Madrid

Vinícius Juniot defendido por Juan Foyth en el partido entre Real Madrid y Villarreal. Foto: EFE.

En la lista dada a conocer por el Merengue siguen sin aparecer Vinícius, Asencio, Rodrygo y Mendy, pero vuelve Thibaut Courtois.

El arquero belga se perdió el último encuentro de su equipo, la visita al Barcelona, por un proceso gripal.El titular fue su compañero Lunin, quien realizó una atajada clave para la victoria del Madrid.

Arda Güler, quien también trabajó al margen del grupo al principio de la semana, regresó con sus compañeros el viernes y sí estará.

Raúl Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, y Rodrygo, recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de una rodilla, todavía no se entrenan con el grupo y no estarán en Santander.

La otra baja es Vinícius, en su caso por sanción, ya que cumplirá ante el Racing el tercero de los cuatro partidos de suspensión que recibió tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba.

Como tercer arquero repite el canterano Sergio Mestre por tercer partido consecutivo, después de que se perdiera la convocatoria ante el Sevilla en favor de su compañero Javi Navarro.

La lista completa de convocados del Real Madrid para visitar a Racing

. Arqueros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Militao, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

Con información de EFE.

