Federico Britos tras el triunfo de Nacional en el clásico: del "fue más importante que la final" al mensaje de Boggio

Federico Britos, dirigente de Nacional, habló en la Ciudad Deportiva Los Céspedes tras el triunfo 1-0 frente a Peñarol en el clásico correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura y aseguró: "Este triunfo para mí es el más importante desde que yo estoy en la directiva, más que la final porque este era un clásico pesadísimo, se estaba diciendo mucha cosa".

En este sentido agregó: "Nacional tenía que dar la cara y la dio, así que para mí es la victoria que más me marca".

A la hora de analizar el impacto que tiene este triunfo del Bolso después de atravesar un primer semestre irregular y despedir a Jorge Bava en el arranque del segundo, dijo: "Es un clásico que nos marca mucho, nosotros fuimos a ganar este clásico y se nos dio. Creo que ha sido un año durísimo en lo deportivo, el plantel no se merecía esto y hoy por suerte se golpeó la mesa, se ganó con autoridad ante un rival que para todos era el gran candidato a quedarse con este clásico".

"Una vez más Nacional cuando no es candidato va y golpea la mesa. Pasó exactamente lo mismo en las finales del año pasado con la misma base de este plantel. Cuando por ahí no éramos los favoritos para ganar las finales, este plantel dio la cara, pasó exactamente lo mismo y creo que ahora sí hay un punto de inflexión y arranca otro año para Nacional", añadió.

Britos reveló el intercambio que tuvo con Luciano Boggio una vez finalizado el partido: "Cuando baja del ómnibus, el primer abrazo que me doy es con Boggio, que para mí fue la gran figura del partido, y lo primero que me dice es: 'ahora vamos por el bicampeonato'".

Al ser consultado acerca de si considera que con la victoria ante el Mirasol salvan el año, contestó: "No sé si salvamos el año o no, lo que nosotros teníamos que hacer era ir y ganar en la cancha de Peñarol y fue lo que hicimos. A partir de ahora el campeonato va a cambiar y vamos a ver los ruidos dónde empiezan a estar, pero el plantel de Nacional está unido".

Por último, dejó un elogio para el entrenador Daniel Carreño, quien asumió en el Bolso el pasado 17 de agosto con Nacional en plena crisis deportiva y desde entonces está invicto: lleva dos victorias y un empate. "Daniel le dio otra entereza al cuadro y se ve, le sacó mucha presión y seguimos confiando en nosotros mismos, en este plantel. Le quiero agradecer muchísimo al hincha, al que está siempre, al que canta, al socio, el triunfo es para ellos, los que están acá en Montevideo y en cualquier rinconcito del interior, que yo sé que gritaron con alma y corazón el gol de Calvo".