Francisco Calvo, figura del clásico: "Desde que vivo aquí paso por este estadio; lo visualicé y se me dio"

El clásico se definió por un gol del costarricense Francisco Calvo de taco. El defensor controló la pelota adentro del área de Peñarol, amagó a girar para su perfil zurdo pero sorprendió al definir de espaldas y anotar el gol que valió por un triunfo histórico de Nacional, ya que este domingo fue la primera vez que se fue victorioso del Estadio Campeón del Siglo.

Hoy como zaguero, también cerró un sólido partido en la última línea tricolor. Una vez en Los Céspedes, habló con la prensa y valoró la victoria del equipo: "Este grupo está para buenas cosas". Pero enfatizó: "Es un momento muy bonito, pero no me quiero subir a la euforia del momento. Tenemos que seguir trabajando e ir partido a partido".

"Obviamente que se escuchan las críticas, pero lo importante hoy es que Nacional ganó, ya son dos partidos seguidos. Es un momento muy bonito, pero no me quiero subir a la euforia del momento. Tenemos que seguir trabajando, poner los pies en la tierra e ir partido a partido", dijo el defensa central al principio.

Luego recalcó: "Lo necesitábamos, es el partido del año como lo escuché por aquí, es ganar en la casa del rival directo".

Aunque enseguida volvió a restarle importancia porque no cambia el presente de Nacional en el campeonato y en la tabla de posiciones: "Pero ya pasó, hay que pensar en Liverpool y Juventud que es lo que viene. Seguir fuertes puertas para adentro".

Sobre el taco, comentó: "Es un recurso de momento, hay que hacerlo rápido y me salió muy natural".

Consultado otra vez por el clásico, señaló: "Jugar un clásico con Peñarol en su estadio es algo muy bonito, no me puedo imaginar en el Parque. Me lo estoy soñindo, cuando se tenga que dar, me encantaría jugarlo".

Y terminó con una confesión: "Muy feliz, tengo pocas palabras, ni en mis mejores sueños había pensado en hacer un gol en el clásico. Te voy a contar algo: desde que estoy aquí, siempre pasé por este estadio, todos los días, y lo visualicé. Se me dio".