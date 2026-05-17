Facundo Ponce de León: el detrás del eje "Vivir a lo Nacional", su momento idílico y la "pandemia de salud mental"

Facundo Ponce de León, asesor del tricolor en el área de cultura institucional, habló con Ovación sobre los pormenores de “Vivir a lo Nacional”, el nuevo eje de comunicación que lanzó la institución, y cómo convive su labor cotidiana con la vorágine deportiva. A su vez, se refirió a una particularidad de José María Delgado, su bisabuelo, que le parece “una cosa maravillosa”. A continuación, lo más destacado de la entrevista.

- Acaban de lanzar un nuevo eje de comunicación titulado “Vivir a lo Nacional”, ¿en tu caso personal qué representa esa frase?

-En mi caso personal vivir a lo Nacional es sentirme parte de un legado familiar por parte materna porque yo tengo dos bisabuelos vinculados a Nacional: José María Delgado y Prudencio Miguel Reyes, entonces para mí es cargar en el buen sentido una herencia familiar, sostenerla.

- ¿Cómo fueron diseñando esta serie de acciones antes de que el hincha y el público en general las conociera?

-Sobre fines del 2025, cuando terminó el Campeonato Uruguayo que ganamos sentíamos que era un buen momento para volver a la pregunta básica: ¿qué quiere decir ser hincha de Nacional? ¿Qué significa el club en la vida de las personas? Entonces trabajamos con todo el equipo de comunicación, de comercial, con la directiva y con el equipo de presidencia. A su vez, contratamos a Equipos Consultores de la mano de Ignacio Zuasnabar para hacer focus group con hombres y mujeres de todas las franjas etarias, de todos los puntos del país y de todas las tribunas del Gran Parque Central.

De todas esas reuniones y de ese material llegamos a un consenso de que vivir a lo Nacional es un buen eje de comunicación en paralelo con la agenda deportiva. O sea, mi tarea es generar un andarivel de comunicación que va en paralelo al que mueve al club que es: 'El miércoles tenemos fecha de Copa Libertadores', el básquetbol, los planteles y las formativas. Todo eso se mantiene y, si se quiere, es la vida cotidiana del club.

Facundo Ponce de León junto con la estatua de Miguel Prudencio Reyes en el Gran Parque Central. Foto: Imagen oficial del Club Nacional de Football/@nacional.

- En medio de la vorágine que exige resultados deportivos inmediatos, ¿te resultó difícil convertir este eje de comunicación en una realidad?

-Vivimos una época que tiene una pandemia de salud mental, es un problema planetario. Parte del problema de la salud mental es la bajísima tolerancia a la frustración y los inmensos índices de ansiedad general. El fútbol uruguayo cuelga de esta misma pandemia y, dentro del fútbol, Nacional también. Hay una especie de constante tensión y clima áspero donde el club tiene la obligación institucional de aportar un granito de arena a que se pueda vivir mejor esa tensión. Eso por supuesto que no quita la importancia de la victoria y que Nacional está mandatado por su historia a ser campeón en cada torneo que inicie. ¿Pero cómo convive ese mandato con la paciencia, la tolerancia, el trabajo, el silencio? Es una pregunta difícil. Respecto a tu pregunta concreta, por supuesto que es difícil porque hay como una especie de humor que cambia siempre, semana a semana, fecha a fecha. La tarea que tenemos adelante, no yo Facundo, sino todo este equipo, el club y toda la directiva - oficialismo y oposición, que varían a lo largo de los años - es generar mecanismos para que lo institucional funcione en paralelo con la agenda deportiva y no quede completamente fagocitado por cada resultado.

- ¿Qué tan desafiante fue convencer a la directiva? ¿Cómo lo lograste?

-Es difícil encontrar el tiempo justo, pensamos que era el haber obtenido el Campeonato Uruguayo, pero a las dos semanas ya habíamos empezado con un clásico de verano que se perdió, entonces volvemos siempre al mismo punto: lo difícil más que convencer es…. Hay gente que dice: 'Suena muy lindo; no es el momento', ¿y por qué? ¿Cuándo es el momento? Si cuando ganás no es el momento porque hay que prepararse para el nuevo campeonato, cuando lo arrancás no es un buen momento porque las primeras tres fechas no tuvieron los resultados esperados, entonces lo difícil acá es trabajar el club entero: la directiva, los funcionarios, las comisiones y los planteles en que el momento ideal para algunas cosas no existe; simplemente hay que hacerlo. Eso es lo más difícil.

- Vivir a lo Nacional apela a que los hinchas puedan compartir videos para sumarlos al nuevo eje, ¿tienen planificadas otras acciones durante el año?

-Vivir a lo Nacional no es una campaña, en el sentido de que no es algo que lanzamos ayer y va hasta el mes de mayo; es un nuevo eje de comunicación, un nuevo andarivel institucional, entonces a partir de ahora, con una frecuencia regular, Nacional generará contenidos alrededor de este “Vivir a lo Nacional”.

¿Cómo va a generar esos contenidos? Del mismo modo que hizo la campaña, hablando con socios e hinchas que te van contando; la hacen ellos y eso para mí es algo muy innovador que planteamos con esto. No generamos un guión, sino que le dijimos a los socios: ‘ Che, encontramos este eje de comunicación, ¿qué tienen para contarnos?‘, y fue un éxito arrollador la cantidad de documentos que recibimos. Y no solo eso, la lanzamos el jueves 14 de mayo a las 18:00 y desde entonces hasta la medianoche recibimos más de 90 archivos nuevos porque es como un eje que está vivo, y no solo en lo digital, que también es muy importante. Hay gente que está desempolvando cajas de zapatos con fotos o un video que lo van a digitalizar ahora porque allí está el día que en 1992 fueron a saludar a Dely Valdés con sus tíos. Entonces el hecho de empezar a encontrar los archivos que están alrededor de esto nos parece muy importante y es lo que va a dar el derrame de la campaña.

Facundo Ponce de León en pleno evento con Nacional. Foto: imagen oficial del Club Nacional de Football/@nacional.

- Si pudieras elegir una anécdota o un momento específico para incluirlo en “Vivir a lo Nacional”, ¿cuál sería?

-Para mí vivir a lo Nacional es llevar adelante una herencia familiar, entonces tengo muchísimas cosas vinculadas a la familia, sobre todo a mi madre que es la que me transmitió el amor por estos colores, pero probablemente para mí el momento más idílico que yo viví con Nacional fue ir al aeropuerto en 1988 a esperar a los campeones del mundo. No era la época de los celulares, pero yo estaba ahí en el viejo aeropuerto esperando que salieran los campeones y haciendo la caravana. Creo que es el momento - por lo menos de mi infancia porque yo tenía 10 años- que llevo como algo inolvidable.

- ¿Tenés alguna anécdota con José María Delgado que represente lo que es “Vivir a lo Nacional” en cada generación?

-Más que una anécdota particular, a mí me llama mucho la atención que José María Delgado, además de médico y de presidente de Nacional, era un poeta, y además de escribir el himno escribió versos muy lindos para Nacional. Y el hecho de su poesía para mí es una particularidad al tener un presidente tan importante, que abrió el club a la masa social, que entendió muy bien la popularidad del Club Nacional de Football y del fútbol en general cuando este deporte era una cosa de caballeros ingleses poderosos. La potencia de este poeta para entender la popularidad me parece una cosa maravillosa, un activo simbólico del club que está excelente y que hay que recordarlo, del mismo modo que el activo de tener al primer hincha y el primer estadio mundialista. Y el activo de que el Gran Parque Central esté en la Quinta de la Paraguaya. Todos esos activos son muy importantes y nunca está de más recordarlos.