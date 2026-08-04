Ezequiel Burdín dejó Albion y jugará en Defensa y Justicia en una transferencia histórica para el Pionero

Ezequiel Burdín ya es oficialmente nuevo jugador de Defensa y Justicia. El defensor de 21 años fue transferido desde Albion al conjunto de Florencio Varela, firmó contrato hasta diciembre de 2030 y continuará su carrera en el fútbol argentino. Como parte de la negociación, el club uruguayo conservará el 30% de una futura transferencia.

La operación representa un paso importante tanto para el futbolista como para Albion. Burdín llegó a la institución en 2020 y realizó allí todo su proceso de formación. Debutó en Primera División en 2023 y dos años más tarde fue una de las piezas fundamentales del equipo que logró el título de la Segunda División Profesional y el regreso del club a la máxima categoría.

En su primera temporada completa en Primera División mantuvo ese protagonismo al disputar todos los minutos como titular, consolidándose como uno de los zagueros jóvenes de mayor proyección del Campeonato Uruguayo.

Su rendimiento también estuvo respaldado por los números. Con sus 1,92 metros de estatura, promedió 6,6 despejes cada 90 minutos, un registro superior al 87% de los defensores centrales del torneo.

Además, se destacó por su capacidad para iniciar el juego desde el fondo, ubicándose entre los zagueros con mayor cantidad de pases acertados por encuentro entre aquellos que superaron los 900 minutos disputados. Las métricas avanzadas también reflejaron su impacto defensivo, situándolo en el percentil 98 de los centrales del campeonato.

Ezequiel Burdín en Albion Foto: Gentileza

Durante su formación, Burdín también sumó una experiencia internacional. En mayo de 2024 entrenó durante tres semanas en el Farense de Portugal como parte del programa de intercambios que desarrolla Albion para potenciar el crecimiento de sus juveniles.

La transferencia marca un hito para el club Pionero, ya que Burdín se convirtió en el primer futbolista formado íntegramente dentro de la estructura de Albion que es vendido al exterior en esta nueva etapa institucional. Un traspaso que, además del aspecto económico, refuerza la apuesta del club por el desarrollo y la proyección internacional de sus futbolistas.