Escándalo en Argentina: presidente de Talleres acusó al de Vélez de "inepto" y "mentiroso" tras incidentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, acusó a su par de Vélez, Sergio Rapisarda, de “inepto y mentiroso” por los incidentes que ocurrieron el miércoles por la noche en el partido que ambos clubes argentinos jugaron por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Hinchas cordobeses que asistieron al estadio José Amalfitani recibieron golpes, patadas y agresiones por parte de fanáticos de Vélez y el episodio quedó en evidencia y divulgado por redes sociales.

El mandatario cordobés explicó que los incidentes que se produjeron en la platea Sur Alta involucraron a los “allegados, integrantes de la comisión directiva y familiares de los futbolistas” y no a los hinchas que estuvieron “infiltrados”. ”El problema no fue con la gente que fue camuflada. Nos dieron 350 lugares para la comisión directiva y familiares y no hubo seguridad. Liberaron a la barra que pasaron seis o siete controles para llegar ahí. Fue una masacre”, relató Fassi, en la radio Cadena 3.

Los altercados comenzaron en el entretiempo y se prolongaron durante el inicio de la segunda mitad, cuando un grupo de hinchas locales se trasladó hasta la platea Sur Alta, donde se habían ubicado la mayoría de los cordobeses que viajaron a Buenos Aires. Se vivieron momentos de tensión, ya que varias personas rodaron desde la zona alta de la platea. En los pasillos internos de la platea también hubo corridas y golpes, hasta que llegó la intervención de la policía que estaba afuera del estadio.

“Tomaremos medidas muy drásticas. Es increíble que una enorme institución como Vélez esté manejada por un dirigente inepto, mentiroso y falso”, apuntó Fassi, que además confirmó que hay personas “hospitalizadas” y que después del partido habló con Rapisarda, quien le pidió “disculpas” por la sucedido. “Los daños y perjuicios fueron monstruosos. Tendrá que dar explicaciones en Conmebol (...) La policía liberó la entrada de los barras que le pegaron a todos. Esto fue premeditado. Había un codo sin gente”, agregó el máximo dirigente de Talleres.

❌ El segundo tiempo dejó de importar desde los 5 minutos, cuando la barra brava de #Vélez abandonó su sector en la popular y subió a la platea alta a pegarle a los hinchas de #Talleres.



👉🏻 Imágenes muy sensibles que dejan aún más en evidencia la falta total de organización. pic.twitter.com/f55hH1LXR3 — 351 Deportes (@351Deportes) August 4, 2022

Visitantes prohibidos para la vuelta

Ante la gravedad de los hechos, el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial de Córdoba (Cosedepro) decidió que el partido del próximo miércoles entre Talleres y Vélez -por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores- pasó a ser de “riesgo” y se impedirá la presencia de los hinchas visitantes en el estadio Mario Alberto Kempes.



El titular del área que depende del Ministerio de Seguridad de Córdoba, Marcelo Frossasco, confirmó que no permitirá el público visitante. En declaraciones al canal Doce de Córdoba, el funcionario consideró: “A esta hora lo que prima en el Consejo es que el partido del miércoles se juegue solamente con público local”.

MIRA TAMBIÉN Video Gol de Michael Santos, pero triunfo de Vélez Sarsfield ante Talleres por Copa Libertadores

Si bien en torneos de Conmebol se permite el expendio de boletos al equipo rival (no así en el torneo local), Vélez optó por venderle las 2.000 localidades correspondientes a los visitantes a sus propios hinchas. Sin embargo, desde la seguridad ya habían sido advertidos de esta posibilidad de que simpatizantes de Talleres lograran infiltrarse, como finalmente ocurrió.