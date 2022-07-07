Insólito: la Conmebol le abrió un expediente a Nacional por dos bombas de estruendo que tiró la hinchada de Unión

COPA SUDAMERICANA

En la tarde de este miércoles llegó una notificación al club tricolor, que tiene tiempo hasta el 13 de julio para presentar los alegatos.

JUAN PABLO ROMERO

Más allá del resultado, en el que Nacional venció 2-1 a Unión en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, el partido tuvo otras particularidades: el lamentable suceso con colegas uruguayos de radios, a los que en algunos casos le rompieron los equipos de trabajo e incluso en un caso puntual llegaron a agredir a un comunicador partidario; y algunos problemas en las tribunas.

Este miércoles por la tarde Nacional recibió la notificación por parte de la Conmebol, de que al club se le abrió un expediente disciplinario. ¿El motivo? Según establece el informe "la parcialidad del equipo visitante debió ser invitada a retirarse de su ubicación al termino del juego por la policía pese al anuncio de que ellos debían salir primero del estadio. Cuando abandonaban su ubicación detonaron dos bombas de estruendo en el sector bajo de la tribuna cercana al codo".

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¿Qué es lo insólito de la apertura del expediente? Que las bombas de estruendo a la que la Conmebol hace referencia fueron lanzadas desde la hinchada de Unión de Santa Fe, más precisamente desde los que estaban ubicados en la tribuna lateral, pulmón de por medio a la cabecera donde estaban los fanáticos de Nacional. Una de las bombas quedó al costado del alambrado, contra la hinchada tricolor, y la otra, según reportan hinchas albos, detonó en el ingreso a la tribuna. Ambas se lanzaron con el partido terminado, cuando los jugadores de Nacional celebraban con sus hinchas, y generaron un sonido impresionante al explotar en lugares con muy poco espacio.

Quizás la confusión del organismo que rige el fútbol sudamericano nace porque ambas bombas explotaron muy cerca de donde estaban ubicados los hinchas de Nacional.

Otra situación que se dio al final del partido fue un intercambio de objetos (piedras, botellas, etc) de una tribuna a otra. Pero en este caso, de ambos lados no fue algo generalizado, sino que fueron hechos aislados.

El lugar a los que fueron los hinchas de Nacional era muy pequeño para la cantidad de entradas que se vendieron, al menos daba esa sensación; incluso los fanáticos tuvieron que estar todo el encuentro parados (más la espera antes del partido) y todos apretados, porque si se sentaban quitaban lugar y no iba a entrar toda la gente.

La institución que presidente José Fuentes tiene tiempo hasta el 13 de julio para presentar los alegatos al expediente que se abrió, en el que podrán colocar pruebas, como las que están mostrando en redes sociales. Seguramente se aclare la situación tras presentar los alegatos.