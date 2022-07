José Fuentes: la postura de Nacional sobre el paro de la Mutual y dónde se posiciona el club en cuanto a los derechos de TV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José Fuentes, presidente de Nacional, dialogó con Ovación y contó la postura de la institución sobre el paro de la Mutual que llevó a la detención de la actividad, habló de una “lucha de poder” entre Tenfield y AUF por los derechos de TV y dijo en qué lugar se posiciona el club.

¿Cuál es la postura de Nacional respecto de la suspensión del fútbol uruguayo?



Nacional quiso jugar la semana pasada y quiere jugar la que viene.

¿Qué opinás sobre los motivos que llevaron a la suspensión y lo que argumenta la Mutual?



No estoy de acuerdo con el paro. Creo que si hay amenazas, que yo me adelanto en rechazar y repudiar, lo que se debe hacer es denunciar en la Justicia y si hay responsables, que vayan presos. Es la única manera de que puedan reflexionar. Esto de las reflexiones por dos o tres días todos sabemos que no da resultado.

¿Considerás que en este paro hay algún aspecto vinculado a lo político y los derechos de televisación?

Bueno, Scotti dijo algo así como que no se asombren que detrás de esto lo que hay son intereses. Acá hay una lucha de poder muy clara: hay un grupo que lo integran varios equipos con Tenfield detrás y hay otro con los miembros del Ejecutivo y los jugadores de la selección. Y esos son los dos grupos que pugnan por el poder político y económico. Esa es la realidad.

¿Dónde se para Nacional en esa “lucha de poderes”?

Esto no es un tema de principios. En el caso de los derechos de televisación es un tema de dinero; Nacional se para por el que le pague más y le pague ahora, con la mejor oferta. Lo político se resuelve en los primeros meses del año que viene cuando haya cambio en las autoridades de la AUF.

Para graficar al hincha de Nacional, ¿como presidente recibís llamados de Tenfield y AUF para ver en qué están?

Nacional y Peñarol han tenido conversaciones con Tenfield y con los miembros del Ejecutivo y en todas tuvimos el mismo mensaje: tanto para Nacional como para Peñarol lo importante es obtener los mejores ingresos por la televisión. Nosotros tenemos ofertas desde ya y entonces hace ya dos años que no estamos recibiendo ese dinero y Nacional lo necesita porque es un dinero importante.

¿A qué hacés referencia cuando decís que “no están recibiendo ese dinero”?



A que existe hoy un contrato de televisión que nos paga determinado dinero y hemos logrado, en virtud de todas estas gestiones, por ejemplo un incremento del 40% de esos ingresos que tanto para uno u otro equipo es una cifra muy importante.

¿A partir de cuándo sería el acuerdo? ¿Eso ya está confirmado y solo falta la firma?

A partir del día en que firmemos. Si firmamos ahora, a partir de ahora. Eso ya está confirmado y Nacional tiene tres ingresos importantes que son los socios, la televisión y los campeonatos internacionales. Las transferencias cada vez se hacen más difícil obtenerlas, entonces nosotros necesitamos ese dinero urgente para seguir con la maquinaria funcionando para seguir pagando en la fecha como venimos pagando hace años.



¿La firma de ese incremento del 40% para Nacional y Peñarol depende de que Tenfield a partir de 2026 siga con los derechos?

Depende de la renovación del contrato.

¿Y si no se renueva con Tenfield?

Quiero ser bien claro con esto: si viene Juan Pablo Romero Sociedad Anónima y me ofrece en las mismas condiciones un dólar más que eso, yo lo firmo ahora, eh. Porque si no todo acá enseguida se polariza de tal manera, es pro o contra de Tenfield. Acá no hay ni pro ni contra de Tenfield, del Ejecutivo o de los jugadores. A mí lo único que me inspira es ser pro Nacional.

El contrato de televisación con Tenfield vence en 2025. ¿Por qué se negocia con tanta anticipación?

Porque precisamos el dinero. Es la realidad del fútbol uruguayo. Para los que cuestionan, no es un tema de mala administración; antes no había fútbol femenino y ahora sí, todo cambia e implica cada vez más plata.

Nacional busca ingresos

José Fuentes contó los motivos por los cuales Nacional busca mejorar sus ingresos por los derechos de televisación y explicó cuándo percibiría el porcentaje de aumento en caso de extender el acuerdo: “Yo te puedo asegurar que Nacional no se administra mal. Como en todo, unas transferencias salen bien y otras mal, que son parte de los avatares del fútbol, pero que se administra bien no tengo ninguna duda. No es eso, es que lo necesita para poder bancar la actividad hoy. Si se renueva el contrato Nacional recibiría el incremento desde ahora”.