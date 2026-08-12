En Nacional se estudia un posible cambio de sistema táctico mientras regresa Maxi Gómez y uno de los lesionados

Borrón y cuenta nueva. Eso es lo que busca Nacional. Luego de la dura derrota ante Boston River por la primera fecha del Torneo Clausura, la presencia de Jorge Bava en la directiva horas después y la ratificación del entrenador en su cargo —que trajo consigo diferencias entre dirigentes— el Bolso apunta a Racing para empezar a cambiar la pisada.

Más allá de que estuvo sobre la mesa la chance de que se aplace para que se juegue el encuentro suspendido entre Montevideo City Torque y Peñarol, la Mesa Ejecutiva confirmó la continuidad de la actividad y por eso el próximo sábado a las 18:30, el tricolor visitará al Cervecero en el Estadio Centenario.

Desde que se confirmó que Bava continúa en el cargo, el cuerpo técnico puso manos a la obra pensando en el encuentro ante el equipo de Sayago que es clave pensando en empezar a sumar por el certamen corto, pero también mirando de reojo una Tabla Anual que hoy tiene a Nacional en la séptima posición, por ejemplo, fuera de la próxima Copa Libertadores, aunque sí en puestos de Copa Sudamericana.

Precisamente pensando en el partido del próximo fin de semana, el entrenador sabe que tiene una baja obligada y es la de Camilo Cándido. El lateral izquierdo fue expulsado al término del partido ante Boston River por una discusión con Juan Acosta y por eso no podrá estar. La chance de que juegue Benjamín Núñez, quien reemplazó al experimentado futbolista ante Boston, es una opción —más allá de que Bava aseguró que pensó en poner al ex Oriental de la Paz más como volante que como lateral— pero también está la posibilidad de un cambio táctico.

Las discusiones del final del partido entre Nacional y Boston River. Foto: Ignacio Sánchez.

Según pudo saber Ovación el entrenador probó poner una línea de tres futbolistas y así ganar mayor protagonismo en bandas, mitad de cancha y también en el ataque, pensando en el choque ante Racing, un equipo con poderío por los costados como ya lo ha demostrado a lo largo de la Liga AUF Uruguaya. En ese caso, restaría saber si Paolo Calione o Tomás Viera se sumarían a la zaga actual conformada por Agustín Rogel y Francisco Calvo.

Mientras tanto, Sebastián Coates continúa entrenando diferenciado, al igual que Juan Cruz de los Santos, un futbolista con el que Jorge Bava seguramente pudo contar menos de lo pensado, sobre todo por la explosión por banda que puede otorgar.

El aspecto positivo para el entrenador es que Nicolás Rodríguez —otro de los jugadores que había sufrido ciertas molestias físicas— entrenó a la par del grupo y se suma a la noticia más importante por estas horas para Jorge Bava que es el regreso de Maximiliano Gómez quien cumplió con la sanción tras recibir cinco amarillas y estará en el ataque del Bolso.