En el día de su cumpleaños Fede Valverde regresó a Real Madrid: el recibimiento del club y el abrazo con Mourinho

Conforme finalizan sus vacaciones post Mundial 2026 los jugadores retornan a sus equipo para iniciar las pretemporadas europeas. Ronald Araujo lo hizo ayer en el Barcelona, así como José María Giménez en el Atlético de Madrid y este miércoles Federico Valverde se presentó en Real Madrid.

Su vuelta coincidió con un día especial, ya que el Pajarito está celebrando hoy su cumpleaños número 28. El actual capitán merengue nació en Montevideo el 22 de julio de 1998.

Federico Valverde en su regreso a los entrenamientos con Real Madrid. Foto: @realmadrid

Real Madrid fue uno de los primeros en felicitarlo en la mañana de este miércoles, luego de que Valverde acudiera al control médico de rutina para evaluar sus signos en su regreso. El club compartió el video de su llegada y el abrazo con José Mourinho, el nuevo entrenador del club.

El merengue llevó a cabo el tercer día de entrenamientos de la segunda semana de la pretemporada, sesión que comenzó en el gimnasio. A continuación, sobre el césped de la Ciudad Real Madrid y junto a un grupo de juveniles, los futbolistas llevaron a cabo un calentamiento. Según informó el club, después realizaron ejercicios de posesión, circulación de pelota y acciones combinadas de pase y definición a portería. Posteriormente, practicaron remates a puerta y concluyeron con series de partidos.

Además, Real Madrid informó que Mendy, Militão y Rodrygo continúan con sus procesos de recuperación.