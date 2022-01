Eliminatorias: los tres escenarios posibles para Uruguay cuando solo queden dos fechas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La victoria 1-0 conseguida por Uruguay sobre Paraguay en Asunción, sumado a otros resultados de la fecha 15, le permitió a la Celeste subir dos puestos en la tabla de las Eliminatorias y meterse en el quinto lugar, que concede repechaje. El martes (hora 20) los ahora dirigidos por Diego Alonso recibirán en el Estadio Centenario a Venezuela y, partiendo de la base de la obtención de los tres puntos porque son impostergables, hay tres escenarios posibles para la selección uruguaya de cara a las últimas dos jornadas.

Brasil y Argentina ya están clasificados y Ecuador, en el tercer lugar, está casi adentro. Por lo tanto, hay cuatro selecciones (Perú, Uruguay, Colombia y Chile) que luchan por un puesto directo y el repechaje.



Ganando sobre Venezuela —que si bien viene de golear 4-1 en casa ante Bolivia marcha último en la clasificación— en el peor de los casos la Celeste puede quedar quinta y en el mejor de ellos cuarta, pero analicemos cómo son cada uno de estos tres escenarios.

La tabla de posiciones

La fecha 15

Bolivia vs. Chile

Argentina vs. Colombia

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Uruguay vs. Venezuela

El peor escenario

Un triunfo ante Venezuela dejará a Uruguay con 22 puntos. Si Perú vence a Ecuador llegará a 23, por lo cual seguirá cuarto una unidad por encima de la Celeste. Si Colombia se impone a Argentina quedará un punto atrás en el sexto lugar y si Chile se impone en Bolivia continuará a tres. Por lo tanto la tabla no sufriría modificaciones, excepto que todos se arrimarían a Ecuador (tercero), incluido Uruguay que quedaría a dos.



Lo que no debe perderse de vista es que las Eliminatorias son una fase clasificatoria, por lo cual hay que entrar entre los cinco primeros y preferentemente ser uno de los cuatro de arriba, sin importar el orden. Por lo tanto, acercarse a Ecuador no es trascendente.



La tabla de posiciones mostraría:

- Perú 23 (4°)

- Uruguay 22 (5°)

- Colombia 20 (6°)

- Chile 19 (7°)

Un escenario lógico

Un empate entre Perú y Ecuador en Lima es algo que perfectamente puede esperarse, lo mismo que una caída de Chile en Bolivia y otra de Colombia en Argentina. Si esto ocurriera, Uruguay subiría al cuarto puesto. La tabla quedaría:

- Uruguay 22 (4°)

- Perú 21 (5°)

- Bolivia 18 (6°)

- Colombia 17 (7°)



Lo mejor que puede pasar

Uruguay gana y pierden Perú, Chile y Colombia. En este caso Ecuador (al derrotar a Perú, que quedaría quinto) aseguraría la clasificación al sacarle siete puntos a los incaicos, pero lo interesante es que la Celeste abriría una brecha de dos unidades con los peruanos, a los cuales recibirá en la fecha 17. Esto significa que, de ganarles en el Centenario el 24 de marzo, aseguraría la clasificación directa a Catar 2022 en el cuarto lugar.



La tabla mostraría:

- Uruguay 22 (4°)

- Perú 20 (5°)

- Colombia 17 (6°)

- Bolivia 18 (7°)

- Chile 16 (8°)

Por supuesto que también hay un escenario catastrófico para Uruguay y es una derrota ante Venezuela que puede devolverlo al séptimo puesto y definitivamente hipotecar las chances de estar en Catar, pero como cantaba Luca Prodan, mejor no hablar de ciertas cosas.