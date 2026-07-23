Ferran Torres, embajador oficial de Under Armour, se convirtió en la gran figura de la final de fútbol más importante del año, al anotar el gol que le dio el título a la selección española en tiempo extra. El delantero disputó todo el partido con las UA Shadow Elite 4, el modelo insignia de la marca diseñado para máxima velocidad y agilidad en el campo.

El gol llegó en el momento de mayor desgaste físico del partido, precisamente el escenario para el que Under Armour diseñó su calzado más ligero y reactivo hasta la fecha: un contexto que refuerza la conexión entre el rendimiento del atleta y la tecnología que lo respalda

Ferran Torres, el problema que Under Armour eligió

Under Armour construyó su relación con Ferran Torres alrededor del concepto "Be the Problem" (sé el problema): la idea de un futbolista que nunca se detiene y que sabe generar caos entre los defensas rivales, jugando con ritmo energético y una mentalidad inquebrantable. La marca destaca que el delantero ha forjado su legado marcando goles en los momentos de mayor presión: finales, clásicos y disputas por títulos, justo lo que volvió a demostrar el día de hoy.

Su apodo, "El Tiburón", es un homenaje a su ambición, su competitividad y su capacidad de resistencia: los reveses no son motivo para rendirse, sino combustible para seguir compitiendo.

UA Shadow Elite 4: el boletín del gol

Las UA Shadow Elite 4, la silueta insignia de la firma para velocidad y cambios de dirección explosivos.

Las UA Shadow Elite 4 son el resultado de años de desarrollo enfocados en un solo objetivo: ayudar al jugador a cambiar de dirección en fracciones de segundo. Entre sus características técnicas más destacadas:

● Peso pluma: apenas 213 gramos, entre los championes de fútbol más ligeros del mercado.

● Suela de fibra de carbono con tapones cónicos colocados tácticamente, pensada para acelerar, frenar y cambiar de dirección con precisión.

● Empeine UA IntelliKnit, un tejido minimalista tipo "segunda piel" que ofrece ajuste ergonómico sin sacrificar sujeción.

● Microtextura háptica 3D en la zona de contacto con la pelota, que mejora el golpe tanto en seco como en mojado.

● Refuerzo 3D en el talón, que reduce el deslizamiento interno del pie durante sprints y giros bruscos.

Las UA Shadow Elite 4 son el resultado de años de desarrollo.

El conjunto de innovaciones busca traducirse en una ventaja real dentro de la cancha: aceleración explosiva, estabilidad en el golpe y control de la pelota bajo presión, exactamente lo que Torres necesitó en los minutos finales del partido más importante del año.

Este campeonato no solo consolida el estatus de Torres en la élite del fútbol mundial, sino que también marca un punto de inflexión para Under Armour en su búsqueda por dominar los terrenos de juego globales. La actuación del delantero español valida la trayectoria de la marca en áreas de investigación y desarrollo de calzado de alta competencia, demostrando que su tecnología puede competir y vencer en los escenarios más exigentes del planeta. El impacto de este gol ya se hace sentir en las tendencias globales, despertando interés masivo por la línea Shadow entre futbolistas amateurs y profesionales que buscan replicar la agilidad del delantero. Con este triunfo, la marca reafirma su posicionamiento no solo como proveedora de indumentaria deportiva, sino como un actor clave en la narrativa de los grandes momentos de la historia del deporte.

Ferran Torres marcó el gol definitivo de la final del Mundial 2026 con las UA Shadow Elite 4.

Las UA Shadow Elite 4 ya están disponibles en las tiendas físicas y el ecommerce de Under Armour Uruguay, ofreciendo la misma tecnología y calidad que demostró ser capaz de definir la final del mundo.

