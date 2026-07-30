El presidente de Danubio Tabaré Fierro pidió licencia por un mes y asume en su lugar Gastón Barlocco

Según informó Juan Carlos Umpierrez y confirmó Ovación, la licencia será por un máximo de un mes. Fierro atraviesa una difícil situación familiar que lo llevó a separarse de momento de sus funciones.

De acuerdo con el estatuto del club, Gastón Barlocco asumirá la presidencia de forma interina, mientras que Arturo del Campo ocupará la vicepresidencia durante ese período.

Precisamente Del Campo explicó a Ovación los motivos que lo llevaron a aceptar esta responsabilidad, pese a que aseguró que no tenía previsto volver a integrar la conducción del club.

"Estaba con problemas personales muy complicados y pidió licencia por un mes. Mi idea no era volver, ni siquiera era mi idea volver, pero en este momento complicado como está el club, por un mes no tuve dudas", expresó.

El dirigente remarcó que su decisión responde a una cuestión de responsabilidad institucional y que su participación será exclusivamente por este período extraordinario.

"Es mi responsabilidad porque soy el primer suplente de la lista. Voy a dar una mano en la medida que pueda, pero va a ser solamente por un mes y como una medida extraordinaria, más que nada por cómo está la situación del club. Después no voy a estar más que ese tiempo de ninguna manera", afirmó.

Arturo Del Campo, presidente de Danubio. Foto: Juan Manuel Ramos

Del Campo incluso reconoció que, si el presente deportivo e institucional hubiera sido diferente, no habría aceptado regresar.

"Si Danubio hubiese estado bien, en una situación cómoda y tranquilo, yo ni siquiera asumía interinamente. La situación del club es lo que me obliga y lo asumo", concluyó.

