El Pato Sánchez superó pruebas cardíacas y volverá a entrenar la próxima semana

El uruguayo Carlos "Pato" Sánchez superó este lunes una "extensa evaluación cardíaca" por lo que fue liberado para volver a los entrenamientos con el Santos a partir de "la próxima semana", según informó el club brasileño.

El futbolista de 38 años acudió al Hospital Albert Einstein de Sao Paulo para someterse a diversas pruebas en las que "no fueron encontradas alteraciones que contraindiquen los entrenamientos y los partidos", indicó el Santos en sus redes sociales.

Debido a esos exámenes, Sánchez "no deberá realizar esfuerzos en los próximos tres días", motivo por el cual solo reanudará los trabajos en el centro de entrenamiento del conjunto paulista "la próxima semana", de acuerdo con el equipo albinegro.

El creativo uruguayo fue apartado del grupo la semana pasada después de que se le detectara una serie de "alteraciones cardíacas" en una primera batería de exámenes rutinarios durante esta fase de la pretemporada.

Los servicios médicos del Santos informaron entonces que Sánchez no tenía dolores o síntomas asociados a problemas en el corazón, pero que optaron por suspender su preparación hasta la realización de nuevas pruebas, que descartaron cualquier tipo de anomalía.

Sánchez se sometió a esos exámenes en la misma red hospitalaria en la que está ingresado, desde el pasado 29 de noviembre, el exdelantero brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', leyenda del Santos y quien en las últimas semanas ha empeorado del cáncer de colon que padece desde el año pasado.