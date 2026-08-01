La razón por la que Leandro Umpiérrez no estuvo a la orden en el partido de Peñarol contra Cerro Largo
El futbolista de 22 años quedó afuera a último momento del equipo que conduce Diego Aguirre para la última fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya 2026.
Peñarol se jugaba la gran chance de acceder a la final del Torneo Intermedio en su duelo ante Cerro Largo por la séptima fecha en el Estadio Campeón del Siglo, pero se dio un hecho que causó sorpresa en el equipo y es que Leandro Umpiérrez, quien venía siendo una pieza titular, quedó afuera de los 21 jugadores para el choque con el Arachán.
El futbolista de 22 años venía siendo una pieza importante dentro del elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre en los últimos partidos de la temporada 2026. Tal es así que suma un total de 25 partidos entre todas las competencias (Liga AUF Uruguaya y Copa Libertadores) donde marcó tres goles, brindó tres asistencias y recibió cuatro amarillas.
Es más, a la hora de revelar los convocados para enfrentar al elenco del interior del país, Umpiérrez estaba presente. Pero al momento de dar a conocer el once titular y los jugadores que formarían el banco de los suplentes, Umpiérrez quedó afuera.
Según supo Ovación con fuentes del club Mirasol, el polifuncional jugador padeció una molestia física que lo dejó al margen del choque contra Cerro Largo en busca de su pasaje a la final del Torneo Intermedio ante Wanderers.
El Bohemio ya tiene su lugar asegurado al duelo decisivo por el título tras su gran victoria ante Montevideo City Torque por 2-0 en el Estadio Charrúa este viernes. Es por esto que espera a su rival que saldrá del cruce entre el Mirasol y el Arachán.
A Peñarol le alcanza con sumar un punto, pero querrá ir por los tres para quedar en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 y extender a 11 unidades su diferencia con Nacional. Esto por el empate que se registró entre Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras en el Domingo Burgueño Miguel por 0-0.
Cerro Largo, por su parte, debe ganar en el Campeón del Siglo para acceder a la final e ir por su primer título en la máxima división del fútbol uruguayo.
Así continúa la última fecha del Torneo Intermedio
Domingo 2 de agosto
Racing vs. Boston River
Hora: 12:00
Estadio: Parque Roberto
Árbitro: Esteban Guerra
VAR: Christian Ferreyra
Central Español vs. Liverpool
Hora: 15:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Gustavo Tejera
VAR: Daniel Rodríguez
Nacional vs. Progreso
Hora: 18:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Javier Feres
VAR: Antonio García
Lunes 3 de agosto
Defensor Sporting vs. Cerro
Hora: 19:00
Estadio: Luis Franzini
Árbitro: Esteban Ostojich
VAR: Andrés Cunha
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