La razón por la que Leandro Umpiérrez no estuvo a la orden en el partido de Peñarol contra Cerro Largo

Peñarol se jugaba la gran chance de acceder a la final del Torneo Intermedio en su duelo ante Cerro Largo por la séptima fecha en el Estadio Campeón del Siglo, pero se dio un hecho que causó sorpresa en el equipo y es que Leandro Umpiérrez, quien venía siendo una pieza titular, quedó afuera de los 21 jugadores para el choque con el Arachán.

El futbolista de 22 años venía siendo una pieza importante dentro del elenco que conduce técnicamente Diego Aguirre en los últimos partidos de la temporada 2026. Tal es así que suma un total de 25 partidos entre todas las competencias (Liga AUF Uruguaya y Copa Libertadores) donde marcó tres goles, brindó tres asistencias y recibió cuatro amarillas.

Leandro Umpiérrez al ataque en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Es más, a la hora de revelar los convocados para enfrentar al elenco del interior del país, Umpiérrez estaba presente. Pero al momento de dar a conocer el once titular y los jugadores que formarían el banco de los suplentes, Umpiérrez quedó afuera.

Según supo Ovación con fuentes del club Mirasol, el polifuncional jugador padeció una molestia física que lo dejó al margen del choque contra Cerro Largo en busca de su pasaje a la final del Torneo Intermedio ante Wanderers.

El Bohemio ya tiene su lugar asegurado al duelo decisivo por el título tras su gran victoria ante Montevideo City Torque por 2-0 en el Estadio Charrúa este viernes. Es por esto que espera a su rival que saldrá del cruce entre el Mirasol y el Arachán.

A Peñarol le alcanza con sumar un punto, pero querrá ir por los tres para quedar en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 y extender a 11 unidades su diferencia con Nacional. Esto por el empate que se registró entre Deportivo Maldonado y Juventud de Las Piedras en el Domingo Burgueño Miguel por 0-0.

Cerro Largo, por su parte, debe ganar en el Campeón del Siglo para acceder a la final e ir por su primer título en la máxima división del fútbol uruguayo.

Así continúa la última fecha del Torneo Intermedio

Domingo 2 de agosto

Racing vs. Boston River

Hora: 12:00

Estadio: Parque Roberto

Árbitro: Esteban Guerra

VAR: Christian Ferreyra

Central Español vs. Liverpool

Hora: 15:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Gustavo Tejera

VAR: Daniel Rodríguez

Nacional vs. Progreso

Hora: 18:30

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Javier Feres

VAR: Antonio García

Lunes 3 de agosto

Defensor Sporting vs. Cerro

Hora: 19:00

Estadio: Luis Franzini

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha