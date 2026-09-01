El mercado de Nacional: Baltasar Barcia cedido a Albion y Nahuel Gelos fue oficializado para el plantel tricolor

Sobre la chicharra del mercado de pases, Nacional confirmó más cambios en el plantel de cara a lo que resta de la temporada donde se juega defender el título de la Liga AUF Uruguaya e ir por primera vez por la Copa AUF Uruguay y en ese sentido se concretó la salida de Baltasar Barcia y el arribo de Nahuel Gelos.

Barcia, que llegó desde Independiente de Argentina tras un gran rendimiento en Boston River, se marcha cedido a préstamo, hasta fin de año y sin cargo a Albion. Cabe recordar que a principios de 2026, el Bolso disputó la ficha del atacante con Peñarol y se la adjudicó luego de lograr un acuerdo con el Rojo de Avellaneda, que era el dueño de su ficha, y compró la totalidad de su pase en US$ 700.000.

Con la camiseta de Nacional registró un total de 24 encuentros en los que marcó un gol —ante Cerro Largo en el triunfo por 3-0 en el Gran Parque Central— y sumó 1.248 minutos promediando de esta manera 52' en sus presencias con el Bolso. Barcia tuvo actividad con Jadson Viera y Jorge Bava, los dos primeros entrenadores que tuvo el club en esta temporada, pero no llegó a jugar con Daniel Carreño.

Sin ir más lejos no estuvo convocado en los dos partidos que dirigió el nuevo entrenador del Bolso por la Liga AUF Uruguaya y aunque sí formó parte de la nómina por Copa AUF Uruguay ante Albion, estuvo en el banco de suplentes y no jugó.

Nahuel Gelos fue anunciado como nuevo jugador de Nacional

Finalmente en la jornada del martes Nacional cerró la llegada de Nahuel Gelos, el extremo de 21 años que estaba jugando en Miramar Misiones.

Los tricolores compraron el 35% de la ficha por 40.000 dólares a los Cebritas y el préstamo desde ahora será por un año y medio. También se colocó una opción de compra para comprar un porcentaje adicional para que en un futuro se transforme definitivamente en futbolista de Nacional, que en más de una oportunidad ha buscado comprar oportunidades de mercado pensando en el futuro, para obtener no solo resultados deportivos sino también un rédito económico que le sirva a la institución.

Gelos es nacido en Salto, tiene 21 años, mide 1.76 metros y estaba en Miramar Misiones desde mitad de año del 2025. Era habitual titular en los Cebritas, que están últimos en Segunda División y que tuvieron cambio de entrenador tras la salida de Eduardo Acevedo.

El extremo lleva 21 partidos en la temporada, con dos goles anotados y dos asistencias, además de haber recibido cinco amarillas.