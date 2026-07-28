El lanzamiento de la Copa AUF Uruguay 2026 será con la presencia de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol

La edición 2026 de la Copa AUF Uruguay ya dio a conocer detalles de la forma de disputa hace algunas semanas pero este martes, el torneo tendrá un lanzamiento especial ya que será en el marco de un importante evento que contará con la presencia de Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

El Radisson Victoria Plaza de Montevideo será el escenario de un gran evento en el que además, DSports presentará “La Nueva Era del fútbol uruguayo” además de otros puntos importantes de una noche que también tendrá a autoridades nacionales y de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Según confirmaron desde la organización a Ovación, Domínguez se hará presente esta noche en el Radisson para acompañar esta iniciativa en la que seguramente el tema del Mundial 2030 sea motivo de alguna de las conversaciones del evento junto a las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Cabe recordar que la Copa AUF Uruguay será transmitida por DSports, señal que tiene los derechos del fútbol uruguayo tras la licitación que ganó recientemente para el período comprendido entre 2026 y 2029 inclusive.

Pero por otra parte, la señal también presentará en sociedad “La Nueva Era Celeste” ya que además de lanzar la Copa AUF Uruguay, anunciar competencias de la Organización del Fútbol del Interior (OFI), fútbol femenino, fútbol playa y fútbol sala, se llevará a cabo el lanzamiento de la nueva señal del Comité Olímpico Uruguayo, COUTV, en la que se pondrán en pantalla diferentes torneos de las disciplinas afiliadas a este organismo.

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Así se jugará la Copa AUF Uruguay 2026

Para esta temporada los 16 equipos de la Primera División dirán presente. Este ya es el primer cambio porque en la última edición solo la jugaron 10 clubes de la A, que fueron los mejores ubicados en la Tabla Anual tras el final del pasado Torneo Intermedio.

En la Segunda División Profesional también incrementó el número de participantes, ya que el año pasado fueron seis clubes los que la jugaron, mientras que ahora serán los ocho mejores elencos de la Tabla Anual al finalizar la primera rueda de la fase regular de la B.

Entre estos 24 equipos se disputará la fase eliminatoria de los equipos profesionales. Se dividirán en seis series de cuatro equipos cada una. Para el sorteo de las series, en el primer copón estarán Nacional, Peñarol, los dos mejores clasificados en la Tabla Anual de la Primera División Profesional al final del Torneo Intermedio (que no sean los dos ya designados) y los dos mejores clasificados de la Tabla Anual de la B a la finalización de la primera rueda de su fase regular (para evitar que haya una serie con más de dos clubes de la B).

En el segundo copón irán los seis siguientes mejores posicionados de la Tabla Anual de la Primera División al finalizar el actual Torneo Intermedio, que no estén en el primer copón. En el tercero estarán los seis restantes de la A. Y en el último los seis mejores clasificados de la B que no se encuentren en el primer copón.

El formato será el siguiente: se jugarán tres jornadas en cada serie, todos contra todos. Clasificarán a la próxima fase de la Copa AUF Uruguay los dos primeros de cada serie, más los cuatro mejores terceros.

También estarán jugando los elencos provenientes de la Primera División Amateur, mejor conocida como la C. Serán ocho: los cuatro mejores del Torneo Inicial 2026 y los cuatro mejores de la Tabla Anual 2025, que aún permanezcan en la categoría y jugarán un partido eliminatorio (si empatan en los 90 minutos, se define por penales) para que avancen cuatro.

Esta etapa de la Copa AUF Uruguay se comenzaría a disputar a partir del próximo martes 4 de agosto.

El trofeo de la Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Segunda fase

Aquí ingresan los 10 clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) y dos de la Segunda División Amateur, la D. Desde la AUF le detallaron a Ovación que los 10 de OFI llegan por medio “de una clasificación interna”, mientras que los de la D son los dos mejores de la Tabla Anual del 2025 que no ascendieron.

Todavía no se va a dar el cruce entre profesionales y amateurs. Porque los profesionales jugarán un partido único eliminatorio (que de persistir el empate en los 90 minutos, se define el ganador por penales) contra otro par para determinar los ocho que avanzan a la siguiente fase. El cuadro de estos cruces se establecerá por un sorteo.

Los cuatro de la C, los dos de la D y los 10 de OFI tendrán que jugar un encuentro (que de persistir el empate en los 90 minutos, se define el ganador por penales) para establecer los ocho que siguen con chance en la Copa AUF Uruguay. Este cuadro decisivo, como en el de los profesionales, se va a determinar mediante un sorteo.

Los jugadores de Peñarol celebran la obtención de la Copa AUF Uruguay 2025. Foto: Estefanía Leal.

Fase final

Comienzan a disputarse los octavos de final rumbo al duelo decisivo por el título de campeón de la quinta edición de la Copa AUF Uruguay. Será a partido único y aquí puede darse un choque entre un elenco profesional contra uno amateur. El cuadro de la última parte del certamen se definirá por sorteo.

Hay varios aspectos a tener en cuenta en los octavos de final: si se enfrentan un amateur contra un profesional, el local será el amateur. Si se miden dos conjuntos amateurs, la prioridad para la localía la tendrá el equipo de OFI. Y si chochan dos profesionales la localía se determina vía sorteo.

Luego se disputarán los cuartos de final, más tarde las semifinales que serán en escenario neutral y definido por la Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay. Por último, la final también será en cancha neutral. De persistir el empate al cabo de los 90 minutos el ganador se establecerá en la tanda de los penales.