El caliente cruce entre Canobbio y un árbitro y la defensa de Hulk: "Nunca vi algo así, encarar a un jugador..."

La prensa española y portuguesa reaccionaron este domingo al cruce cabeza a cabeza del árbitro Davi Lacerda con el uruguayo Agustín Canobbio durante el partido entre Fluminense y Vasco Da Gama, ganado por primero por 1-0 con gol de Luciano Acosta (61'), el sábado por la noche en el Maracaná.

El árbitro se acercó al atacante del Fluminense para detener una discusión que se estaba gestando entre él y el mediocampista del Vasco, el argentino Santiago Sosa, y lo confrontó. El incidente provocó la indignación de Hulk, quien, tras el partido, dijo: "Nunca vi algo así en el fútbol en el mundo. El árbitro encararse con el jugador".

Hulk reclama que o árbitro Davi de Oliveira Lacerda peitou Canobbio em Fluminense x Vasco: "Eu nunca vi isso no futebol no mundo. O árbitro peitar o jogador."#futebol #fluminense #vasco #brasileirão #ge pic.twitter.com/YLVkHrms3G — ge (@geglobo) September 6, 2026

"Un partido de esta magnitud, uno de los grandes clásicos de Brasil, no puede tener un árbitro sin personalidad. Eso es inaceptable. Lo que exigimos es coherencia. Si hubiera coherencia, no habría quejas, pero no la hay. No hay coherencia. Porque hay jugadas en las que debería mostrar una segunda tarjeta amarilla, y no lo hace; si el jugador no tiene tarjeta amarilla, le muestra la primera”, añadió Hulk.

Hulk se revolta com atuação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda em Fluminense x Vasco: "Um jogo desse tamanho, um dos maiores clássicos do Brasil, não pode ter um árbitro que não tem personalidade."#futebol #fluminense #vasco #brasileirão #ge pic.twitter.com/hiMp3m2c3D — ge (@geglobo) September 6, 2026

Tanto el diario español AS como el portugués A Bola cubrieron la noticia, incluyendo una entrevista que Hulk concedió sobre lo sucedido. "Lo nunca visto", publicó el medio ibérico.

La publicación de As sobre el cruce de Canobbio.

La publicación de A Bola sobre el cruce de Canobbio.

La victoria dejó al Fluminense con 45 puntos, en la cuarta posición. El Vasco se mantiene en zona de descenso, con 25 puntos, en el puesto 17, y podría perder más posiciones con los partidos que jueguen el Inter de Porto Alegre y el Remo.

En base a O Globo / GDA.

