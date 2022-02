Edinson Cavani no ocultó su admiración por Cristiano Ronaldo: qué dijo acerca del portugués

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Edinson Cavani no estará en la convocatoria del Manchester United este sábado frente al Watford por Premier League debido a una lesión muscular que lo tiene a maltraer el uruguayo de 35 años que se perdió los últimos cuatro encuentros de los Diablos Rojos.

Pero mientras busca la mejor forma física, el salteño fue uno de los protagonistas de la última entrega de Fiver Pitch, el programa de la cadena Dazn que hace un fuerte hincapié en las historias de la Premier League.

En tal sentido, el uruguayo habló acerca de su relación con Cristiano Ronaldo, quien luego de que Edi firmara su vínculo con Manchester United, pegó la vuelta a los Diablos Rojos revolucionando el mercado de pases tras dejar Juventus.

Cavani contó que son muchas las cosas que admira del portugués pero hay algo que destaca: el legado que Cristiano dejará en el club porque eso va más allá de goles y campeonatos logrados.

Edinson Cavani en la entrevista con Fiver Pitch. Foto: Dazn.

"Tuve la oportunidad de charlar con él varias veces. Respeto mucho su trayectoria y su forma de opinar, de hablar y de ver la vida. El legado que puede dejar Cristiano Ronaldo es ese espíritu de lucha en el sentido de esforzarse para mejorar, de luchar siempre por el objetivo. Es un ejemplo de vida”, dijo Edi.

En esa línea, el salteño agregó que "el fútbol es una escuela. Nosotros, que vivimos muchos años dentro del fútbol, tenemos que utilizar el propio fútbol como una escuela. Ver ejemplos que tenemos al lado y aprender que la vida se basa en traer cosas que aprendiste en el fútbol".

"La vida es una competencia. La vida es salir todos los días a lograr traer el pan a tu casa, a lograr vínculos que te llevan a ser un buen amigo, un buen compañero de vida, un buen padre", dijo Cavani en otro pasaje de la entrevista brindada a Fiver Pitch.

Por último, el uruguayo remarcó que “creo que el legado que puede dejar Cristiano Ronaldo es superarse y luchar. No hay que mirar solamente el patear al arco y hacer un gol. La vida no es fútbol, no es basket, no es ser famoso. La vida es otra cosa. El día de mañana, el fútbol no va a estar más. Tienes que enfrentar a otras cosas, llevar tu familia adelante, tratar más con tus amigos, que los ves poco porque hoy te toca estar lejos. Muchas cosas".