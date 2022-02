Rangnick explicó por qué Cavani no estará en el partido que Manchester United jugará con Watford

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Manchester United recibirá al Watford en la jornada 27 de la Premier League que tiene a los Diablos Rojos en el cuarto lugar a 17 puntos del líder Manchester City y para este encuentro Edinson Cavani volverá a estar ausente.

El salteño de 35 años estará afuera de la convocatoria y el entrenador Ralf Rangnick explicó que se debe a una molestia muscular en la ingle que lo tiene a maltraer al futbolista uruguayo.

“Él no ha estado entrenando con nosotros por lo que no estará disponible para el partido de mañana y lo mismo ocurre con Scotty. Todavía está dolorido, no ha estado entrenando con nosotros, así que espero que comience a entrenar nuevamente la próxima semana, pero para el partido de mañana ninguno de los dos estará disponible”, contó el técnico en conferencia de prensa.

Cabe recordar que el último encuentro en el que Edi vio acción fue el 8 de febrero en el empate frente al Burnley, partido en el que el uruguayo fue titular y jugó 68 minutos antes de ser sustituido por Cristiano Ronaldo.

Cavani se perdió los últimos cuatro partidos del Manchester United ya que no estuvo en tres de la Premier League y en el que los Diablo Rojos jugaron frente al Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League con empate 1-1 en el Wanda Metropolitano.