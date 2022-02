Cavani no jugará en la ida de los octavos de Champions ante el Atlético de Josema y Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, confirmó este martes que Edinson Cavani no estará a disposición para el encuentro de mañana ante Atlético de Madrid por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

"Edi no hará el viaje. No entrenó y no ha estado entrenando durante un par de semanas. Tiene problemas en la ingle y, mientras no se sienta listo para correr a toda velocidad, no tiene sentido entrenarlo", comentó.

El Matador no juega desde el pasado 8 de febrero en el empate 1-1 con Burnley.



En lo que tiene ver con el Colchonero, su entrenador Diego Simeone paró en cancha ayer su idea para el once titular con Ángel Correa y Joao Félix en el ataque, con Antoine Griezmann y Luis Suárez en el banco de suplentes y a la espera de Koke Resurrección para sumarlo al mediocampo a Marcos Llorente y a Héctor Herrera o Geoffrey Kondogbia.



También está pendiente de José María Giménez, sustituido en el descanso del partido del pasado sábado contra Osasuna por precaución por una sobrecarga muscular.



Atlético de Madrid recibirá este miércoles a las 17.00 horas de Uruguay (ESPN) al Manchester United por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. La vuelta será el 15 de marzo.