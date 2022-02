Atlético de Madrid vs. Manchester United: hora, alineaciones y TV para seguir a Josema y Suárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles desde las 17.00 horas de Uruguay, Atlético de Madrid recibirá a Manchester United por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

El partido se transmitirá a través de la pantalla de ESPN en las señales de cable y por Star+ en la plataforma de streaming.

En el equipo local se anuncia como titular a José María Giménez en la zaga. Si bien el fin de semana fue sustituido en el entretiempo ante Osasuna por una sobrecarga muscular, respondió bien y estará desde el arranque.



Luis Suárez por su parte, que viene de marcar un golazo el pasado sábado, arrancaría en el banco de suplentes. "Hizo un partido muy bueno y un gol extraordinario. Tuvimos la suerte de que los tres delanteros que tenemos en el equipo marcaron goles, más Griezmann, que de a poco está empezando a estar mejor y que lo vamos a necesitar porque es un jugador con una jerarquía diferente y con una capacidad ofensiva y defensiva. Ojalá tengan la lucidez como el otro día que estén los tres y los tres hagan goles", expresó Diego Simeone, entrenador Colchonero.



En lo que tiene que ver con la visita, el United no contará con Edinson Cavani. El delantero ni siquiera viajó a Madrid para este compromiso.



"No entrenó y no ha estado entrenando durante un par de semanas. Tiene problemas en la ingle y, mientras no se sienta listo para correr a toda velocidad, no tiene sentido entrenarlo", sostuvo Ralf Rangnick, DT de los Diablos Rojos.



El partido de vuelta entre el Atleti y el United se disputará el 15 de marzo en Manchester. Vale recordar que el gol de visitante ya no tiene incidencia en esta instancia.