Chris Namús: el trasfondo de la pelea, el risotto de Cavani y por qué aceptó el reto de Manchester

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A Chris Namús le tomó por sorpresa la invitación a subirse al ring para luchar por el título mundial. Tan solo tres días antes del evento le confirmaron que peleaba en Manchester y dependía de ella aceptar o no. Su último combate había sido en octubre de 2020 y durante noviembre y diciembre había dejado de entrenar por completo tras la falta de concreción de las ofertas.

Recién a mitad de enero se puso a tiro con su técnico y, si bien entrenaba en el Palacio Peñarol con otros profesionales, cuenta que la preparación es distinta cuando uno sabe que tiene una pelea confirmada. Y que nada iguala la regularidad de subirse al ring cada tres o cuatro meses.

“Esos tres días previos al viaje fueron totalmente dedicados a preparar los papeles y chequeos que hay que hacer para pelear el título del mundo: la resonancia magnética, el estudio de ojos, el análisis de sangre y ahora el PCR para viajar, más mil cosas así, entonces lo que menos pudimos hacer fue entrenar. Fuimos sin preparación, fue todo una locura, pero no nos arrepentimos”, contó la boxeadora uruguaya en diálogo con Ovación.

El resultado ya es historia conocida: Namús perdió por nocaut en el segundo round ante la inglesa Natasha Jonas y quedó en las puertas del título mundial en la categoría peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo. Pero durante el combate la representante celeste sintió la inactividad: “Siempre pesa, cada vez que comento boxeo digo que es algo súper importante porque no es lo mismo pelear que estar siempre entrenándose o guantear seguido; la pelea no tiene casi nada que ver con eso en cuanto a nivel de nervios y exigencias”, afirmó Namús, que sintió los abucheos de unas 20.000 personas que apoyaban a la local durante toda la pelea.

“Las entradas estaban agotadas dos meses antes, el pesaje fue público con venta de entradas; era un mega evento y, bien o mal, eso juega en los nervios, era como debutar nuevamente”, añadió recordando que durante esa semana su equipo estaba preocupada porque ella “casi ni podía comer” de los nervios. Lo define como un caos que nunca antes había vivido en la antesala de una pelea estelar.



Más allá de la derrota, el objetivo estaba claro al aceptar el reto. “Dije: ‘Ta, no importa el resultado, vamos a hacerlo para volver a la actividad y que puedan surgir más cosas'”. Ahora planea volver al gimnasio en los próximos días pensando en el próximo desafío, aunque deberá esperar un mes para volver a subirse al ring tras haber caído por nocaut.

Más allá de la lejanía del escenario, Namús tuvo un acompañante de lujo: Edinson Cavani, quien apoyó junto con su familia desde la antesala del combate hasta el día después. La iniciativa de invitarlo surgió de la boxeadora, que lo conocía desde los Premios Charrúa 2017. “Apenas le dije me respondió: 'Por favor, avísenme cuándo es que si no hay partido quiero estar'”, cuenta. Y así fue. Se hizo presente en la previa de la pelea y, pese a que ella le comentó que “era bastante loco” lo que habían aceptado, él le devolvió palabras de aliento y una anécdota particular.

“Me comentó que las oportunidades son cosas que llegan en los momentos en que uno menos se lo espera, y que en sus primeros partidos con el Palermo de Italia no estaba casi ni de suplente, pero entró casi sin querer y a partir de allí quedó siempre de titular o lo tuvieron presente”.



Chris Namús solo tiene palabras de agradecimiento para el delantero uruguayo, quien la sorprendió con un gesto el día que la uruguaya fue a visitarlo a su hogar tras la pelea: “En la charla que habíamos tenido el viernes en el hotel con él y su señora le comenté que soy celíaca y que me costaba conseguir comida ahí porque recién llegábamos, pero el domingo cuando fuimos a su casa me dijo: 'Chris, mirá que acá preparamos todo sin gluten para que puedas comer tranquila'”. El menú era rissoto de pollo con nueces y peras al vino tinto. La deportista lo describe como humilde y solo tiene elogios para Cavani: “Y viste cuando decís: 'Yo no puedo creer que este hombre guarde esto y esté en todo'; me pareció totalmente increíble”.

¿Cómo terminó el encuentro entre uruguayos? Con Cavani trasladando a su compatriota al aeropuerto de Manchester y con una promesa hecha por ambos: que pronto intercambiarán la camiseta de los Diablos Rojos por los guantes de boxeo.

¿Cuál fue el motivo de su inactividad?

Es cierto que Chris Namús no competía desde octubre de 2020, pero el obstáculo no era su voluntad. Todo lo contrario, ella buscaba subirse al ring para encontrar regularidad, pero hubo ciertas dificultades: “No se daba porque yo no tenía representante, que es el que te va consiguiendo peleas, yo estaba libre como quien dice y a la espera de propuestas; siempre aceptamos la mayoría, pero el año pasado rechacé una porque me avisaron cinco días antes del combate”, dijo la boxeadora.

A su vez, hubo otras peleas que se suspendieron debido a la pandemia, pero las propuestas no abundaron y eso hizo que Namús se desmotivara hasta el punto de detener su actividad por unos meses. Ahora ya está recuperada tras la pelea y busca aprovechar la visibilidad que le dio el combate del sábado para abrochar otras peleas durante el año.