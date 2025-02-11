Diego Forlán dijo qué es lo que "diferencia" su pegada con la de Valverde y Cristiano y recordó el Mundial 2010

Redacción El País

Diego Forlán, histórico exfutbolista de la selección uruguaya, captó la atención con sus recientes declaraciones acerca de qué es lo que distingue su pegada de la de algunas estrellas internacionales como Federico Valverde y Cristiano Ronaldo.

También comparó las diferentes características de su remate de media distancia con el de Leo Fernández, la figura del Peñarol de Diego Aguirre.

"Leo Fernández de pelota quieta hace muchos goles, el año pasado hizo muchos. Viste que de pelota en movimiento el no busca tanto; yo soy al revès, a mí me encantaba con pelota en movimiento. Le pegaba de pelota quieta sin lugar a dudas y hacía goles, pero con una gran diferencia con respeto a muchos pegadores de la historia del Uruguay y a nivel mundial: yo le pegaba con las dos", inició Forlán este lunes en diálogo con Las Voces del Fútbol (El Espectador Deportes).

En este sentido, profundizó en su análisis futbolístico: "Porque a mí muchas veces no me ponen entre los pegadores. Y te hablan de uno y de otro... Yo no digo si soy el mejor o no, no me interesa serlo. Pero lo que me llama la atención que mucha gente habla y no me pone entre los pegadores. Porque la diferencia con (Federico) Valverde, con Leo Fernández, con Juancito, el otro de Holanda o de cualquier país es que yo le pegaba de derecha y de izquierda, y los goles los hacía con las dos".

Ante el comentario de un periodista, que acotó "como Cristiano", Forlán respondió de inmediato: "Sí, pero Cristiano no le pegaba desde tan lejos como le pegaba yo, de zurda y de derecha desde 35 metros. De zurda y desde 35 metros no, y nos ponemos a mirar, eh. Cristiano Ronaldo le pega muy bien, David Villa también le pegaba así pero ya cerca del área".

"La diferencia es que yo le pegaba de derecha y de izquierda. Cristiano no le pegaba de zurda de 35 metros como le pegaba yo" • Diego Forlán



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El mejor futbolista del Mundial de Sudáfrica 2010 puso como ejemplo su registro goleador en aquella cita deportiva: "Mis goles desde 35 metros de zurda te puedo nombrar muchos que tengo como el de Holanda, que ya en el Mundial de Sudáfrica 2010 tengo varios de afuera del área. De los cinco goles, menos el de penal, cuatro son de afuera del área".