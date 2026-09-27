Diego Aguirre dijo que Leonel Jaime sufrió "un golpe" y habló del cruce ante MC Torque: "Es especial"

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, habló este sábado por la noche tras la victoria 2-1 frente a Boston River por la octava fecha del Torneo Clausura e hizo su análisis del partido: "Fue con altibajos, con algún momento bueno... Boston River por momentos jugó mejor que nosotros, encontramos el gol del triunfo pero en los partidos estamos tan cerca de ganarlo como de perderlo", inició.

Ya con la mira en el próximo compromiso ante Montevideo City Torque añadió: "Nos ha costado ganar los partidos claramente, hay que prepararse para este tipo de partidos y seguir primeros en la Tabla Anual, que es un objetivo".

Respecto del motivo por el que Leonel Jaime debió ser reemplazado en los minutos finales del partido, respondió: "Se golpeó en la última jugada y hay que esperar a mañana, es un golpe, no te puedo decir más nada".

Diego Aguirre y el partido clave de Peñarol ante Montevideo City Torque

Aguirre volvió a hacer énfasis en el encuentro pendiente ante los Ciudadanos: "Es un lindo partido contra un rival que está muy bien, tiene grandes méritos, ha tenido un año espectacular y es un lindo desafío para nosotros. Esperemos que la gente pueda disfrutar con el sentimiento de que hay que ganar todos los partidos".

Después lo definió como "un partido especial" y añadió que les quedan "muchas finales por delante".

Cómo están Eduardo Darias y Mauricio Lemos

Nicolás Fernández y Eduardo Darias en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Estefanía Leal.

Cuando le consultaron cómo está el volante Eduardo Darias tras la lesión que sufrió, Aguirre dijo: "Es probable que lo tengamos de nuevo a Eduardo Darias, ojalá que sí, el lunes se va a sumar a los entrenamientos y ahí vamos a definir".

También explicó la ausencia de Mauricio Lemos frente al Sastre: "Él está bien, estaba con un dolor en el tobillo y aprovechamos a que se recupere bien, no tiene problema".