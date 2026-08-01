Deportivo Maldonado 0-0 Juventud en vivo: el fernandino va por la cima de la Anual recibiendo al pedrense

Deportivo Maldonado recibirá a Juventud a partir de las 15:00 horas en el Campus Domingo Burgueño Miguel, en un partido donde buscará quedar como único líder de la Tabla Anual, a la espera de lo que suceda en el Campeón del Siglo entre Peñarol y Cerro Largo.

El equipo fernandino no pudo ganar aún luego del parate, cayendo 1-0 frente a Progreso de visitante en su última presentación. El pedrense, que viene de ganarle a Albion 1-0 en el Franzini, necesita sumar para recortar la distancia de 10 puntos que tiene con la zona de copas internacionales.

Primer tiempo

El Depor insinuó las primeras jugadas de peligro en el partido, por un cabezazo de Nicolás Fuica y un gran contraataque donde Maximiliano Noble llegó a definir mano a mano ante Sebastián Sosa, pero fue el arquero el que ganó el duelo.

Deportivo Maldonado 0-0 Juventud

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Deportivo Maldonado: Adriano Freitas; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Sebastián Tormo;

Santiago Cartagena, Maximiliano González, Gonzalo Larrazabal; Maximiliano Noble; Santiago Ramírez, Christian Tabó. DT: Federico Gallego.

Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Martín Cáceres, Kevin Rolón; Emanuel Cecchini, Leonel Roldán, Ramiro Peralta; Agustín Alaniz, Gastón Pereiro, Fernando Mimbacas. DT: Sergio Blanco.

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Nicolás Tarán y Agustín de Armas

Cuarto: Agustín Olmos

VAR: Daniel Fedorczuk y Héctor Bergalló

