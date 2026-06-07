Defensor Sporting vs. Boston River en vivo por el Intermedio: el Tuerto busca cortar su mala racha

El estadio Luis Franzini abre sus puertas para cerrar la jornada de domingo de la cuarta fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya. En su casa, Defensor Sporting buscará cortar una mala racha sin victorias recibiendo a Boston River, que viene de dos derrotas al hilo en el ámbito local.

El Sastre viene de caer 1-0 ante Liverpool en el Campeones Olímpicos de Florida y anteriormente había sido goleado 3-0 por Cerro Largo en el Ubilla de Melo. En medio, una derrota 2-0 en Morumbí ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana en la que los de Ignacio Ithurralde terminaron últimos. Esta tarde, buscarán volver a la senda del triunfo enfrentando al Tuerto que también atraviesa una mala racha en medio del cambio de entrenador.

El equipo violeta está atravesando una transición y viene de empatar sin goles ante Racing en el Parque Roberto en un encuentro que tuvo a Gerardo Miranda como entrenador principal. Después de un empate (Peñarol) y tres derrotas al hilo (Juventud de Las Piedras, Central Español y Peñarol) Román Cuello fue cesado en su cargo y ya fue confirmado Mauricio Larriera que comenzará a trabajar de cara a su debut cuando se reanude el torneo luego del parate por el Mundial 2026.

Defensor Sporting vs. Boston River: alineaciones probables

Día. Domingo 7 de junio

Hora. 18:30

Torneo. Intermedio, fecha 4

Transmiten. DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior, Disney+ y AntelTV

Defensor Sporting. K. Dawson; L. Agazzi, De Los Santos, F. Sorondo, A. Frugone; P. De Los Santos, M. Amaro, G. Barrios, N. Wunsch; A. Machado, B. Montenegro.

DT. Gerardo Miranda.

Boston River. B. Antúnez; J. Acosta, M. Mancebo, M. González, I. Fernández; R. Haller, F. Muñoa, M. Hornos; L. Suhr, F. Bonfiglio, Y. González.

DT. Ignacio Ithurralde.

Árbitro: Augusto Olmos.

Asistentes: Gustavo Márquez Lisboa y Franco Mieres.

Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez.

VAR: Christian Ferreyra y Diego Dunajec.