Defensor Sporting: Héctor “Samantha” Rodríguez fue cesado de su cargo como DT

Héctor “Samantha” Rodríguez trajo a Defensor Sporting de nuevo a la primera categoría. Él y Gerardo Miranda asumieron el 6 de noviembre del año pasado, entre medio de las polémicas internas de los nueve apartados y resultados deportivos que no colmaban las expectativas, menos de un equipo al que le urgía salir de la "B".

Ahora, el entrenador, que antes de asumir se desempeñaba en formativas, es apartado de su cargo, y una de las causas es misma razón por la cual llegó, y es que desde que comenzó el Torneo Apertura, la violeta solo ha sumado tres puntos de los 12 disputados.

Parece que Defensor no tiene intenciones de arriesgarse a continuar el torneo sin ganar y por eso tomó esta decisión. Teniendo en cuenta que recién el sábado juega la quinta fecha ante Plaza Colonia, aún tiene tiempo de enmendar su antepenúltima posición en la tabla, por encima de Cerro Largo y Albion, que suman solo una unidad cada uno.

Los amistosos de la pretemporada sin triunfos no habían sido nada alentadores de cara al comienzo del torneo. La suerte no cambió y el Tuerto debutó en el Campeonato Uruguayo 2022 con derrota ante Liverpool (0-3), luego ganó por la mínima ante Peñarol, pero volvió a caer frente a Torque (1-3).



El duelo de este sábado ante Wanderers fue la gota que llenó el vaso. Y aunque el Bohemio no fue tan superior ni perdió por goleada como en los otros dos duelos, el gol de Mauro Méndez a los 89' sentenció las ganas de hacer un cambio. Uno nuevo, que se suma a los nombres de Jorge Da Silva, Ignacio Risso, Gregorio Pérez, Eduardo Acevedo y Leonel Rocco.

Gerardo Miranda será el encargado de dirigir las prácticas junto con el profesor Fernando Morales hasta que se conozca el nombre del nuevo entrenador. Algunos de los nombres que se manejan hasta el momento son los de Alejandro Cappuccio y Marcelo Méndez.

El comunicado oficial de Defensor Sporting