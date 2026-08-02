De no creer: del empujón de Nunes al pelotazo que terminó en expulsión de Amaro en Central-Liverpool

El partido entre Central Español y Liverpool había tenido poco de juego y mucho de diálogo. Para ser la primera parte, hubo demasiada discusión y de hecho Gustavo Tejera había tenido que mostrar cuatro tarjetas amarillas en la misma jugada previo a rematar un tiro de esquina.

De un lado, Guillermo Gandolfo y Alejandro Villoldo y del otro Enzo Castillo y Nicolás Garayalde. Los ánimos —sobre todo los negriazules— también se fueron caldeando al entender que el árbitro tendría que haber cobrado penal por una mano de Matías González dentro del área y a eso se sumó el tanto que anuló Tejera luego de que el VAR le mostrara una jugada en la que entendió que había falta de Bentancourt sobre Villoldo.

Todo eso se fue sumando y explotó cuando se jugaba el primer minuto de descuento en el Parque Palermo y hubo una disputa del balón sobre la línea final de Central Español y donde Cesar Nunez y Kevin Amaro fueron a disputar la pelota.

El brasileño, que buscaba defender y poner el cuerpo para que la pelota se vaya, terminó empujando —levemente es cierto— al atacante negriazul que terminó chocando con un cartel y no le gustó nada. Amaro reaccionó, la pelota le quedó picando cerca su pie derecho y sacó un pelotazo que pegó en la mano del defensa.

La jugada tenía a muy pocos metros al asistente de Gustavo Tejera y el propio árbitro central se acercó y le mostró la tarjeta roja al entender que se trató de una reacción excesiva tras lo que había sido la jugada.

El extremo, que venía de dar una asistencia en el partido ante Defensor Sporting, entró poco en juego ante Central Español y se terminó yendo mucho antes de lo esperado al vestuario y como si eso fuera poco dejando a su equipo con uno menos.

Para Amaro se trató de la tercera expulsión de su carrera profesional teniendo en cuenta que ya le había ocurrido en el Torneo Apertura 2024 frente a Peñarol y también en el Torneo Apertura 2025 ante Montevideo City Torque.