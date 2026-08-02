Central Español 0-0 Liverpool en vivo: el negriazul se puso en ventaja, pero el VAR terminó anulando el gol

Central Español y Liverpool le dan continuidad a la séptima fecha del Torneo Intermedio. Sabiendo que la final ya está definida y que ninguno de los dos participará de la misma, los puntos que hay en disputa son muy importantes para la Tabla Anual en la que casualmente ocupan posiciones consecutivas.

El palermitano marcha octavo —último cupo a copas internacionales— con 32 unidades, cuatro puntos por encima del negriazul que hoy está noveno con 28 y buscará arrimarse a los dirigidos por Diego Osella aprovechando el crecimiento en su rendimiento. Los dirigidos por Jorge Fosatti suman una sola derrota en los últimos cinco partidos —ante Cerro— y vienen de un triunfo clave ante Defensor Sporting.

Central Español, por su parte, llega con una sola victoria en las últimas cinco presentaciones, pero con el agregado de que fue como visitante y frente a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

Central Español 0-0 Liverpool:

Central Español: Rodolfo González; Matías González, Alejandro Villoldo, Ignacio Rodríguez, César Nunes; Fernando Camarda, Marcos Montiel, Franco Muñoz, Guillermo Gandolfo, Facundo Sosa; Raúl Tarragona. DT: Diego Osella.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Strasorier, Enzo Castillo, Agustín Cayetano; Kevin Amaro, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Kevin Lewis; Federico Martínez; Renzo Machado, Ruben Bentancourt. DT: Jorge Fossati.

Amarillas: Guillermo Gandolfo, Alejandro Villoldo (CES); Enzo Castillo, Nicolás Garayalde (LIV).

Hora: 15:00

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal. Disney+ y Antel TV

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Pablo Llarena y Carlos Roca

Cuarto árbitro: Federico Arman

VAR: Daniel Rodríguez y Diego Riveiro