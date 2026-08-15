De no creer: Álvaro López erró un gol insólito y Cerro le terminó dando vuelta el partido a Albion

Cerro consiguió un triunfo recontra valioso en sus aspiraciones por quedarse en primera. El equipo villero revirtió el partido para ganarlo con un agónico gol de Augusto Cambón y un Brahian Alemán figura. Pero la remontada nació en producto de un fallo de Álvaro López. El goleador de la Liga AUF Uruguaya junto a Maximiliano Gómez con 13 tantos, falló quizás su oportunidad más sencilla en lo que va del año.

El Flaco había anotado el 1-0 luego de una muy buena presión en conjunto con Agustín Vera que le robó la pelota a Nahuel Arena y asistió al delantero que no falló en el mano a mano ante Yonatan Irrazabal. Pero 16 minutos después tuvo la chance de darle un golpe al mentón a Cerro, luego de una gran jugada de Hernán Toledo por la derecha que le sirvió el gol, pero la falló.

Sin arquero y sin oposición el "9" erró un gol insólito. Intentó colocar la pelota hacia el arco vacío con su pie izquierdo, pero terminó impactando casi a la altura del taco y la pelota derivó mansa a las manos del Mono que ya estaba vencido.

Para colmo de males Brahian Alemán empató sobre el cierre del primer tiempo luego de una gran jugada de Damián Suárez por derecha y el formado en Defensor Sporting le sirvió el gol del triunfo a Augusto Cambón con un exquisito pase largo.

El Flaco pudo torcer la historia para Albion, equipo que hace cinco partidos que no conoce la victoria y que apenas acumula una victoria tras el Mundial 2026 y empezó a complicar sus chances de acceder a una histórica copa internacional, luego de una gran primera mitad de año.

Para Cerro esa chance desperdiciada fue un renacer y después de un magro inicio de año, acumuló cuatro victorias en los últimos cinco partidos y salió momentáneamente de la zona de descenso.