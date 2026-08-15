Cerro vs. Albion en vivo: el villero busca puntos importantes en el descenso ante un rival en racha negativa
Los dirigidos por Alejandro Capuccio llegan con cuatro triunfos en los últimos tres partidos, mientras que el Pionero hace cuatro encuentros que no gana.
Cerro recibe a Albion en el Tróccoli a partir de las 10:00 horas, en un partido donde el villero busca puntos claves pensando en la permanencia y el Pionero cambiar la pisada luego de tres encuentros sin ganar.
Los dirigidos por Alejandro Capuccio vienen de meter tres puntos de oro en su visita a Jardines, donde derrotaron a Danubio por 1-0 y cosecharon su tercera victoria en los últimos cuatro partidos. Por su parte, los de Federico Nieves cayeron agónicamente ante Liverpool 1-0 y acumularon de esta manera cuatro juegos sin triunfos, venciendo solo a Progreso tras el parate por el Mundial 2026.
Cerro vs. Albion
Hora: 10:00.
Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.
Cerro:
Albion: Sebastián Jaume; Pablo Alcoba, Francisco Couture, Matías de los Santos, José Álvarez; Carlos Airala, Francisco Ginella, Santiago Costa, Agustín Vera; Álvaro López, Hernán Toledo. DT: Federico Nieves.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Nicolás Tarán y Juan Álvarez.
Cuarto: Leandro Lasso.
VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.
Estadio: Monumental Luis Tróccoli.
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