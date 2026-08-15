Cerro vs. Albion en vivo: el villero busca puntos importantes en el descenso ante un rival en racha negativa

Cerro recibe a Albion en el Tróccoli a partir de las 10:00 horas, en un partido donde el villero busca puntos claves pensando en la permanencia y el Pionero cambiar la pisada luego de tres encuentros sin ganar.

Los dirigidos por Alejandro Capuccio vienen de meter tres puntos de oro en su visita a Jardines, donde derrotaron a Danubio por 1-0 y cosecharon su tercera victoria en los últimos cuatro partidos. Por su parte, los de Federico Nieves cayeron agónicamente ante Liverpool 1-0 y acumularon de esta manera cuatro juegos sin triunfos, venciendo solo a Progreso tras el parate por el Mundial 2026.

Cerro vs. Albion

Hora: 10:00.

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Cerro:

Albion: Sebastián Jaume; Pablo Alcoba, Francisco Couture, Matías de los Santos, José Álvarez; Carlos Airala, Francisco Ginella, Santiago Costa, Agustín Vera; Álvaro López, Hernán Toledo. DT: Federico Nieves.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Nicolás Tarán y Juan Álvarez.

Cuarto: Leandro Lasso.

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Estadio: Monumental Luis Tróccoli.