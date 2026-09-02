De la obligación de cuidarlo a la necesidad de tenerlo: qué dicen los antecedentes de Nacional sin Maxi Gómez

La percepción de Daniel Carreño y del cuerpo médico de Nacional no estaba tan alejada de la realidad. Los estudios pertinentes confirmaron lo que había expresado el técnico tricolor en la noche del domingo en Los Céspedes tras el triunfo clásico ante Peñarol: Maximiliano Gómez sufrió un esguince de rodilla.

Claro está, los análisis realizados en las últimas horas fueron aún más precisos al indicar que se trata de una lesión grado 1 y aunque el Bolso en su comunicado oficial no manifestó el tiempo de recuperación, el mismo puede oscilar entre dos y cuatro semanas, más allá de que Nacional informó que “los plazos de recuperación quedarán determinados por la evolución clínica” y mientras tanto el futbolista trabaja en su recuperación en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Tan solo un puñado de minutos fueron los que logró disputar Gómez en el clásico ante Peñarol del pasado domingo y en su lugar ingresó Maximiliano Silvera, que hizo un gran trabajo desde el esfuerzo en la presión y la entrega a no dar pelota por perdida. El resultado, que terminó siendo positivo, tal vez dejó sobre un costado la salida del “9”, lo que habitualmente no pasa desapercibido para el plantel.

📌 Comunicado oficial de sanidad del Club Nacional de Football - Maximiliano Gómez. pic.twitter.com/6CmnMYQrG7 — Nacional (@Nacional) September 1, 2026

Los números indican que sin analizar el clásico en el Campeón del Siglo, en la actual temporada el Bolso disputó cinco encuentros sin el delantero sanducero y solo pudo ganar uno.

El 20 de marzo, Gómez no pudo estar ante Defensor Sporting por el Torneo Apertura luego de haber sido expulsado una fecha antes frente a Wanderers y el encuentro en el Franzini terminó en derrota por 2-1: Luciano Boggio adelantó al Bolso y lo dieron vuelta Alexander Machado y Brian Montenegro.

Una molestia muscular fue lo que lo sacó del partido ante Danubio el 25 de abril, también por el Torneo Apertura y en esa ocasión volvió a ser derrota por 2-1 en el Gran Parque Central: Mateo Peralta y Enzo Cabrera hicieron los goles de la visita, más allá del empate parcial de Agustín Rogel.

El 6 de junio por el Torneo Intermedio quedó afuera del partido ante Juventud de Las Piedras luego de un golpe recibido el fin de semana anterior, que no le permitió entrenar con normalidad en la semana. Ese fue el único triunfo sin Gómez y fue por 2-1: pese a que Bruno Larregui adelantó al Pedrense en el Gran Parque Central, los goles de Emiliano Ancheta y Luciano Boggio certificaron el triunfo.

Emiliano Ancheta festejando el gol contra Juventud. Foto: Leonardo Mainé.

Por acumulación de tarjetas amarillas faltó a la primera fecha del Torneo Clausura el 9 de agosto y Nacional cayó 2-1 ante Boston River: Rubén Botta adelantó al tricolor, pero lo dio vuelta el Sastre por gol en contra de Maxi Silvera y un tanto de Facundo Muñoa.

Su última ausencia fue el 27 de agosto por Copa AUF Uruguay ante Albion cuando Daniel Carreño optó por usar un once alternativo y el encuentro se saldó con empate sin goles.

La particularidad es que en sin él en cancha, los goles del Bolso nunca fueron de un delantero centro o de similares características a Gómez.

Los datos muestran que, con gran ventaja, es el máximo anotador de Nacional en la temporada porque acumula 17 tantos entre todas las competencias que lleva disputadas con la camiseta del Bolso.

¿Qué indican los registros de sus posibles reemplazantes? Precisamente Maximiliano Silvera, que apunta a ser el recambio natural elegido por Carreño, es el segundo máximo anotador con cinco festejos en un total de 1.425 minutos en 25 encuentros.

El juvenil Pavel Núñez, hasta el momento, solo pudo convertir un gol en los 592’ que jugó repartidos en 20 encuentros en la temporada, mientras que Tiziano Correa aún espera por su bautismo goleador desde que llegó a Nacional en 327’ que se repartieron en seis partidos.