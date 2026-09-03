De la firma a la cancha: Alejandro Martínez tuvo su estreno con la camiseta de Nacional por Copa AUF Uruguay

Presentación en la sede de Nacional, firma del contrato y 24 horas después, a la cancha. Así fue la última jornada de Alejandro Martínez, el argentino que llegó para reforzar el plantel del Bolso de cara al segundo semestre y con un contrato hasta diciembre de 2026.

Entró en la nómina de convocados y para el inicio del segundo tiempo —cuando el tricolor ganaba 3-2— Daniel Carreño lo mandó a la cancha en lugar de Rodrigo Martínez, para jugar como extremo por izquierda y buscar aportar con su velocidad por ese sector. Por momentos pudo hacerlo y en más de una ocasión llegó al fondo y puso pelotas peligrosas en el área del Darsenero.

La historia cambió cuando Nacional se quedó con 10 luego de la expulsión de Román Clematte porque tuvo que salir del campo quien había ingresado como lateral por izquierda en lugar de Camilo Cándido y ahí el argentino tuvo que replegarse unos metros y ayudar un poco más en la marca y no mirar tanto el arco rival.

Alejandro Martínez defendiendo la camiseta de Nacional ante River Plate por Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Para Martínez fue importante sumar minutos teniendo en cuenta que la última vez había sido hace exactamente un mes cuando el 3 de agosto entró a los 96 minutos en el empate sin goles entre Huracán —equipo al que defendió antes de venir a Uruguay— y Atlético Tucumán.

De hecho, desde marzo de este año que no disputaba 45 minutos o más cuando defendiendo al Globo jugó 55' en la derrota por 2-1 ante River Plate por el Torneo Apertura.

Lo cierto es que de esta forma Daniel Carreño sabe que cuenta con un futbolista más en una zona del campo donde los jugadores habituales sufrieron altibajos y el argentino puede convertirse en un recambio interesante para lo que resta de la temporada entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa AUF Uruguay con el objetivo de apuntar a consagrarse en ambos torneos.