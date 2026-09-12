Daniel Carreño tras el empate de Nacional ante Wanderers: "¿Despedirnos del Clausura? Ni loco"

Nacional volvió a dejar puntos por el camino en los descuentos. El tricolor empató 1-1 este sábado ante Wanderers en el Parque Alfredo Víctor Viera, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026, y sumó su segundo empate consecutivo después de recibir un gol sobre el final.

El equipo de Daniel Carreño se puso en ventaja a los 62 minutos por intermedio de Maximiliano Silvera y parecía encaminarse a una victoria que le permitiera recuperar terreno en el campeonato. Sin embargo, en el tercer minuto de los cuatro adicionados, Santiago Benítez sacó un impresionante remate de zurda que se metió en el ángulo y estableció el 1-1 definitivo.

El resultado volvió a significar un duro golpe para Nacional, que la fecha anterior también había dejado escapar dos puntos en los minutos finales ante Juventud. Carreño reconoció la preocupación y apuntó a la necesidad de encontrar respuestas puertas adentro.

“En caliente es bravo (hacer un análisis), pero bueno. Nuevamente se nos escapan dos puntos, cuatro puntos en una semana, que los teníamos casi en el bolsillo, y se nos van. Hoy con un golazo de otro partido”, expresó el entrenador tricolor.

Carreño fue autocrítico con la manera en que Nacional manejó los minutos finales y explicó que el equipo deberá asumir el momento que atraviesa.

“La explicación la vamos a buscar entre casa. La verdad que la situación no es muy buena: tener el partido ganado, en nuestra casa y no se veía cómo nos podía entrar Juventud en esos minutos, y nos hacen ese gol al final. Y hoy algo parecido: la verdad que es un gol de otro partido, un gol indefendible, loco. Podríamos defender de otra manera: estando 10 metros más adelantado en la cancha de ellos, aguantar la pelota, pero bueno. Nos están pasando cosas que tenemos que asumirlas, estamos con ese toque que se nos vuelve en contra, pero hay que asumirlo y enfrentar lo que viene”.

El técnico también explicó la decisión de modificar el esquema durante el entretiempo y pasar a una línea de tres defensores. “Asegurar el juego más por dentro, tratarle de darle más consistencia a nuestra defensa y aprovechar a Cándido y Gastón (Martirena) por los carriles. Y ayudar un poco a Maxi que estaba muy solo en el medio, después entró Correa para ayudarlo a atacar”, señaló.

Sin embargo, Carreño aclaró que no consideró que la solución para defender la ventaja fuera sumar un defensor. Para el entrenador, Nacional debía mantener la posesión y alejar el juego de su propio arco.

“La verdad que no veía por qué poner un defensa, nosotros teníamos que tener la pelota en la cancha de ellos, ahí es la mejor manera de defenderse. Pero bueno, fue un partido de mucho nervio para los dos equipos. Era un momento para poner la pelota en el pie, no lo hicimos y sufrimos al final”.

El empate dejó a Nacional cada vez más lejos de la pelea por el Torneo Clausura, aunque Carreño rechazó de plano que el equipo deba darse por eliminado a esta altura del campeonato: “Falta pila, estamos lejísimos, hay muchos cuadros adelante de nosotros. ¿Pero despedirnos? Ni loco”.